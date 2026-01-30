CEO avalia 1º mês no Fortaleza: 'Construindo um clube que aprendeu com os erros'

Novo CEO do Fortaleza, Pedro Martins avaliou o primeiro mês no comando da pasta. O profissional também explicou sobre a reestruturação organizacional, relação com a base e o projeto desportivo do Leão. Principal nome do departamento de futebol do clube, ele é o responsável pela montagem do novo elenco do Tricolor para esta temporada. A equipe tem como maior foco a busca pelo acesso à primeira divisão do Brasileiro.

"Esses primeiros dias foram desafiadores. O clube ainda estava digerindo o que foi o rebaixamento, e não é fácil. Você vê a torcida frustrada, o ambiente interno machucado e uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Desde a minha chegada, eu tenho trabalhado intensamente para procurar dar solução a diversos casos: jogadores que precisavam sair, problemas de caixa... Diversos dilemas que precisavam de soluções, para que a gente pudesse começar a trazer paz e tranquilidade ao ambiente. Esse virar a página é colocar os pingos nos is e deixar muito claro que a partir de agora essa reconstrução vem através da união de todos. A gente precisa deixar o passado resolvido na cabeça de todo mundo", afirmou em entrevista ao canal oficial do clube.

PROJETO DESPORTIVO E VISÃO DE FUTURO

Os clubes que têm mais sucesso no mundo são os clubes que têm um projeto desportivo claro. Se você construir de uma maneira estruturada, organizada através de processo, você não fica refém das pessoas, porque as pessoas passam, todo mundo passa. O Fortaleza precisa formar não só atletas, precisa formar executivo, ele precisa formar diretor, ele precisa formar treinador. Estamos construindo um clube que aprendeu com seus erros. Esse aprendizado é muito sólido e podemos transformá-lo na nossa força para já voltar esse ano e para nunca mais voltar pra Série B. A gente não vai vender o futuro do clube só para dar uma resposta agora. Pedro Martins CEO de futebol do Fortaleza

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

"Gastei um tempo para entender como estava a operação do futebol. Na minha avaliação, algumas mudanças precisavam ser realizadas. A gente precisava de pessoas especialistas em algumas áreas e também para conseguir direcionar o recurso da melhor maneira. Fazia total sentido eu assumir a cadeira de diretor de futebol e colocar algumas pessoas para resolver os problemas específicos do clube, e foi aí que a gente dividiu em quatro gerências: a técnica, a operacional, a de planejamento e controle e a de mercado. A grande visão por trás disso é trazer quatro pessoas com muita experiência, com capacidade resolutiva alta e fazer com que o departamento de futebol pensasse no curto, no médio e no longo prazo.”

CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO

"Na minha avaliação, é preciso deixar o gosto pessoal de lado. Você precisa entender a camisa que você está vestindo. Quando você fala de Fortaleza, lembra de um time intenso, forte, aguerrido, vibrante. Isso está na identidade do clube, não dá para negligenciar. Muitas vezes contratar rápido é pagar caro e isso a gente não vai fazer. Até porque a gente sabe o quanto custou o rebaixamento pro clube. Temos procurado pensar bem, organizar esse processo de chegada dos jogadores. A espinha dorsal que a gente identificou e que conseguimos deixar aqui dentro do clube é muito forte. Os jogadores que optaram por ficar são jogadores que estão comprometidos com o clube, são jogadores que respeitam essa identidade.”

INTEGRAÇÃO COM A BASE

"A conexão entre base e profissional é uma condição básica para o sucesso de qualquer clube de futebol. O nosso objetivo é fazer com que eles estejam cada vez mais dentro das discussões, envolvendo o departamento de futebol. Queremos que essa aproximação seja feita quase que diariamente. Essa integração, o subir e descer de categoria, ele não tem que ser um fato novo. Tem que ser um fato constante. O atleta precisa entender que ele vai ser visto pela equipe profissional e, muitas vezes, ele vai jogar na categoria sub-20 e isso vai fazendo com que ele amadureça. Os jogadores serão avaliados pelo que eles fazem em campo, pelo que eles fazem fora do campo e através do seu potencial de progressão.”

O Fortaleza volta a campo neste sábado (31), quando encara o Iguatu. As equipes se enfrentam em jogo da segunda rodada do Campeonato Cearense. O duelo será no estádio Presidente Vargas, a partir das 16h30 (de Brasília).