Ceará apresenta Matheusinho; meia destaca versatilidade e desejo de jogar no clube

Reforço do Ceará, Matheusinho foi apresentado nesta sexta-feira (30) em Porangabuçu. O atleta, que já está regularizado, explicou os motivos de ter escolhido o Alvinegro e como prefere atuar em campo.

"Comecei na carreira pelo lado esquerdo, mas com o decorrer dos campeonatos fui sendo utilizando pela direita, pelo meio Não tenho essa vaidade. ONde o professsor enxergar que ta precisando vou tentar lidar da melhor forma possível para poder ajudar", destacou o meia, que vai usar a camisa 98.

O atleta de 27 anos chegou por empréstimo junto ao Santa Clara-POR, com vínculo até o fim da temporada. Ele já participa das atividades com o restante do elenco desde o dia 14 de janeiro. O meia fala sobre a chegada ao Vovô.

"Eu sempre tive a cabeça muito boa, meus empresários também. Nessa parte burocrática de clubes, eu não tive muito acesso. Mas quando foi falado o nome do Ceará, sempre foi um desejo meu estar aqui. Sempre que tinha oportunidade de negociar com o Ceará, eu ficava feliz", afirmou.

"Não deu certo das últimas vezes. Mas tudo no tempo de Deus. Hoje, no momento certo, estou aqui para a gente voltar à elite, de onde nunca deveria ter saído. A torcida maravilhosa, sempre quando eu vinha jogar ficava impressionado. Espero retribuir da melhor forma possível", finalizou.

O Ceará volta a campo neste domingo (1), quando enfrenta o Horizonte em mais uma rodada da Segunda Fase do Campeonato Cearense. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 18h (de Brasília).