Erandir se despede do Fortaleza após acesso à Série A1 e fim do futebol feminino: 'História feita'

O treinador Erandir Feitosa se despediu do Fortaleza nas redes sociais, em publicação emocionada feita nesta sexta-feira (30). Ídolo no clube como jogador, o profissional foi responsável por liderar a equipe no inédito e histórico acesso à Série A1 do Brasileiro feminino. O clube explicou que não iria disputar a competição por falta de verba e decidiu encerrar as atividades da categoria.

Hoje não é um adeus qualquer. É daqueles que apertam o peito, marejam os olhos e fazem a gente lembrar de tudo que foi construído com coragem, entrega e amor ao escudo. Encerro minhas atividades no clube com a certeza de que deixamos um legado gigante no futebol feminino. História feita, história cravada. Erandir Feitosa Ex-técnico do Fortaleza Feminino

“Assim como dentro de campo, aceitei o desafio e fiz questão de escrever mais um capítulo histórico agora à beira dele. No comando do time profissional, conquistamos o acesso inédito à Série A, bem como outros títulos importantíssimos para nossas carreiras e para o Fortaleza, títulos que jamais serão esquecidos”, destacou o treinador.

Erandir retornou ao Tricolor, desta vez como técnico, em 2024 para liderar a equipe feminina. Foram 28 partidas à beira do campo, com 16 vitórias. Com isso, também veio o acesso à Série A1, maior competição da modalidade no país, e o título da 1ª edição da Copa Maria Bonita e o Campeonato Cearense de 2025. O profissional lamentou a descontinuidade do time e agradeceu o empenho das jogadoras e de todos os envolvidos com os trabalhos na categoria.

“Fica a gratidão por cada treino, cada jogo, cada luta e cada vitória. Fica também a tristeza, e é impossível não dizer, por ser uma pena que o futebol feminino tenha encerrado esse ciclo dessa forma. Quem viveu por dentro sabe o quanto ainda havia para crescer, sonhar e conquistar”, afirmou.

“Mesmo assim, o sentimento que prevalece é de respeito, orgulho e torcida. Torcida pelas meninas, por todas elas, que honram o campo com talento e resistência. Torcida pelo futebol feminino, que merece mais. E torcida, sempre, pelo futebol nordestino, em especial pelo Fortaleza, que segue no coração”, finalizou.

ENTENDA

O clube anunciou a descontinuidade da categoria após a queda do time masculino para a Série B. O motivo dado foi a redução de custos. Após a repercussão negativa, o Tricolor tentou negociar com o R4, time de Ronaldo Angelim, uma parceria para disputar a Série A1.

No entanto, as tratativas não avançaram pois o prazo dado pela CBF para confirmar presença na competição havia terminado. Com isso, o Fortaleza não terá representante na maior competição do país.