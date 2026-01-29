Diário do Nordeste
Tirol vence Quixadá e lidera quadrangular do rebaixamento do Cearense

Canarinho do Sertão perdeu um pênalti nos acréscimos da partida

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
Jogada
Legenda: O Tirol venceu o Quixadá no Abilhão e conquistou seus primeiros 3 pontos no quadrangular
Foto: @soaresx_fotografo

O Tirol venceu o Quixadá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), no estádio Abilhão, pela 1ª rodada do quadrangular do rebaixamento do Cearense. O gol da vitória da Coruja foi marcado por Rochinha, aos 2 minutos do 1º tempo.

O Quixadá teve a chance do empate aos 45 do 2º tempo, mas Davi perdeu a penalidade, mandando pra fora.

Com o resultado, o Tirol assumiu a liderança do quadrangular com 3 pontos. Maranguape e Maracanã tem 1 ponto. 

Legenda: Classificação do quadrangular do rebaixamento após a 1ª rodada
Foto: Reprodução / FCF

2ª rodada

O Tirol volta a campo contra o Maraguape, na terça-feira (3), às 19 horas, no Moraisão.

Já o Quixadá, visita o Maracanã, no Almir Dutra, em Maracanaú, na quarta-feira (4), às 19 horas.

