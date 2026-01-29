Tirol vence Quixadá e lidera quadrangular do rebaixamento do Cearense
Canarinho do Sertão perdeu um pênalti nos acréscimos da partida
O Tirol venceu o Quixadá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), no estádio Abilhão, pela 1ª rodada do quadrangular do rebaixamento do Cearense. O gol da vitória da Coruja foi marcado por Rochinha, aos 2 minutos do 1º tempo.
O Quixadá teve a chance do empate aos 45 do 2º tempo, mas Davi perdeu a penalidade, mandando pra fora.
Com o resultado, o Tirol assumiu a liderança do quadrangular com 3 pontos. Maranguape e Maracanã tem 1 ponto.
2ª rodada
O Tirol volta a campo contra o Maraguape, na terça-feira (3), às 19 horas, no Moraisão.
Já o Quixadá, visita o Maracanã, no Almir Dutra, em Maracanaú, na quarta-feira (4), às 19 horas.