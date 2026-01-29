Norde Vôlei vence Apade-PA por 3 a 0 e segue na vice-liderança da Superliga B

O Norde Vôlei venceu mais uma. A equipe comandada por Marcelo Negrão superou o Apade-PA por 3 sets a 0 (18 x 25, 21 x 25 e 21 x 25) em mais uma rodada da Superliga B masculina. O duelo, válido pela oitava rodada da competição, ocorreu no Ginásio da UEPA, nesta quarta-feira (28).

Com o resultado, a equipe chega a sete vitórias em oito partidas disputadas e segue na vice-liderança da competição. O Carcará chegou aos 20 pontos, três a menos que o líder Montes Claros. A equipe, no entanto, se distanciou do terceiro colocado, o Brasília, que tem 16 somados. Já o Apade caiu para a sexta posição com os mesmos 12 pontos.

A equipe cearense volta a jogar na próxima semana, quando enfrenta o Brasília. O duelo será diante da torcida, no Ginásio Aécio de Borba. O confronto será no dia 6 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 21h (de Brasília).