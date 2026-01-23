Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com apoio da torcida, Norde Vôlei bate o Araguari e assume vice-liderança da Superliga B

Equipes se enfrentaram no Aécio de Borba

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:21)
Jogada
Legenda: Norde Võlei vence o Araguari em casa.
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei venceu com propriedade o Araguari por 3 sets 0 (25x17/25x20 e 25x22) nesta quinta-feira (22), no Ginásio Aécio de Borba. Com o apoio da torcida, a equipe comandada por Marcelo Negrão superou os adversários em duelo da sétima rodada da Superliga B masculina de vôlei. A equipe, que vinha da primeira derrota, superou o adversário direto na luga pelo acesso. Com o resultado, o Carcará é vice-líder da competição com 17 pontos somados, três a menos que o líder Montes Claros Vôlei. 

“Vitória muito importante dentro de casa, os meninos jogaram muito bem. Viemos de uma semana de recuperação depois de ter perdido o jogo em Praia Grande e esquecemos totalmente esse resultado, mostrando uma grande maturidade do grupo. Foi um belo resultado contra uma grande equipe, que vinha numa crescente”, avaliou Negrão. 

O Norde volta a jogar na próxima semana. Fora de casa, o grupo enfrenta o Apade Vôlei/PA. A partida será realizada na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília). Representante do Norte do Brasil na Superliga B, o adversário ocupa a sexta posição na tabela, com 12 pontos acumulados.

Veja também

teaser image
Jogada

Norde Vôlei vence Mogi e encerra ano com quatro vitórias em quatro jogos na Superliga B

teaser image
Jogada

Fora de casa, Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina

Assuntos Relacionados
Final do Campeonato Cearense 2024

Jogada

Campeonato Cearense 2026 no TikTok: SVM amplia cobertura e transmite estadual em 6 plataformas

Fortaleza x Floresta terá transmissão gratuita com imagens ao vivo no TikTok do Diário do Nordeste e cobertura multiplataforma do Jogada

Daniel Farias Há 6 minutos
Foto de Lucas Paquetá

Jogada

Quanto o West Ham quer do Flamengo por Lucas Paquetá? Veja proposta e detalhes

Jogador não tem sido relacionado pelo técnico Nuno Espírito Santo para as últimas partidas do West Ham

Daniel Farias Há 19 minutos
joadores

Jogada

Com apoio da torcida, Norde Vôlei bate o Araguari e assume vice-liderança da Superliga B

Equipes se enfrentaram no Aécio de Borba

Crisneive Silveira Há 28 minutos
Montagem com foto de atletas do Ceará e do Ferroviário

Jogada

TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Ferroviário pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida marca a abertura da 2ª fase do Estadual

Alexandre Mota Há 1 hora
Bruno Ferreira, goleiro do Ceará

Jogada

Bruno Ferreira recebe propostas da Série A e do exterior, mas quer ficar no Ceará

Goleiro recebeu contatos no mercado, mas optou por seguir no Vozão visando o acesso à Série A e o tricampeonato estadual

Daniel Farias 23 de Janeiro de 2026
Foto de Cade Cunningham, do Detroit Pistons, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (23)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 23 de Janeiro de 2026