Com apoio da torcida, Norde Vôlei bate o Araguari e assume vice-liderança da Superliga B

O Norde Vôlei venceu com propriedade o Araguari por 3 sets 0 (25x17/25x20 e 25x22) nesta quinta-feira (22), no Ginásio Aécio de Borba. Com o apoio da torcida, a equipe comandada por Marcelo Negrão superou os adversários em duelo da sétima rodada da Superliga B masculina de vôlei. A equipe, que vinha da primeira derrota, superou o adversário direto na luga pelo acesso. Com o resultado, o Carcará é vice-líder da competição com 17 pontos somados, três a menos que o líder Montes Claros Vôlei.

“Vitória muito importante dentro de casa, os meninos jogaram muito bem. Viemos de uma semana de recuperação depois de ter perdido o jogo em Praia Grande e esquecemos totalmente esse resultado, mostrando uma grande maturidade do grupo. Foi um belo resultado contra uma grande equipe, que vinha numa crescente”, avaliou Negrão.

O Norde volta a jogar na próxima semana. Fora de casa, o grupo enfrenta o Apade Vôlei/PA. A partida será realizada na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília). Representante do Norte do Brasil na Superliga B, o adversário ocupa a sexta posição na tabela, com 12 pontos acumulados.