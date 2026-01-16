Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fora de casa, Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina

Equipe enfrenta o Araguari Vôlei na próxima rodada

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina.
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei sofreu a primeira derrota na Superliga B masculina na noite desta quinta-feira (15). A equipe cearense foi superada pelo Praia Grande, no litoral paulista, casa adversária. Os anfitriões venceram o duelo por 3 sets a 1 (25 x 23, 25 x 21, 21 x 25 e 25 x 21). A partida, válida pela 6ª rodada da competição, também marcou o encontro entre os dois técnicos das equipes, os campeões olímpicos Marcelo Negrão e Rodrigão. 

“Temos que saber lidar com a vitória e com a derrota. Perdemos para nós mesmos, mas, claro, o time adversário teve muito mérito também. Eles jogaram bem,  estudaram e nos marcaram bem. A derrota ia vir mais cedo ou mais tarde, para todo mundo, para nós, para eles, para o MoC que está na liderança. Então, é retornar para casa e treinar na semana, pois já vamos pegar outra pedreira que é o Araguari", ressaltou Pablo Bertolo, central do Norde. 

O resultado deixa o Norde Vôlei em segundo lugar na tabela, com 14 pontos somados. A equipe volta a jogar no dia 22 de janeiro (quinta-feira), quando recebe o Araguari Vôlei no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. O duelo terá início às 19h (de Brasília). A equipe mineira está em terceiro, com 12 pontos e uma partida a menos. 

Veja também

teaser image
Jogada

Norde Vôlei vence América/RN e assume a liderança da Superliga B

teaser image
Jogada

Norde Vôlei vence Mogi e encerra ano com quatro vitórias em quatro jogos na Superliga B

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Fora de casa, Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina

Equipe enfrenta o Araguari Vôlei na próxima rodada

Crisneive Silveira Há 27 minutos
Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG

Jogada

Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG

Jogador de 22 anos já está em Fortaleza para realizar exames e assinar contrato

Daniel Farias e Samuel Conrado Há 31 minutos

Jogada

Ceará x XV de Jaú pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pelas Oitavas de Final

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Pochettino celebra goleada e fala sobre Carpini: 'me pediu para estar perto do gol'

Jogada

Pochettino celebra goleada e fala sobre Carpini: 'me pediu para estar perto do gol'

Meia argentino fez dois da goleada tricolor por 4 a 0 sobre o Quixadá no Campeonato Cearense

Ian Laurindo* Há 1 hora
Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

Jogada

Thiago Carpini celebra goleada do Fortaleza e revela bastidores do retorno de Brítez

Treinador conquistou a primeira vitória como técnico do Leão do Pici

Daniel Farias 16 de Janeiro de 2026
Foto de jogadores do Chicago Bulls

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 16 de Janeiro de 2026