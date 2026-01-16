Fora de casa, Norde Vôlei sofre primeira derrota na Superliga B masculina

O Norde Vôlei sofreu a primeira derrota na Superliga B masculina na noite desta quinta-feira (15). A equipe cearense foi superada pelo Praia Grande, no litoral paulista, casa adversária. Os anfitriões venceram o duelo por 3 sets a 1 (25 x 23, 25 x 21, 21 x 25 e 25 x 21). A partida, válida pela 6ª rodada da competição, também marcou o encontro entre os dois técnicos das equipes, os campeões olímpicos Marcelo Negrão e Rodrigão.

“Temos que saber lidar com a vitória e com a derrota. Perdemos para nós mesmos, mas, claro, o time adversário teve muito mérito também. Eles jogaram bem, estudaram e nos marcaram bem. A derrota ia vir mais cedo ou mais tarde, para todo mundo, para nós, para eles, para o MoC que está na liderança. Então, é retornar para casa e treinar na semana, pois já vamos pegar outra pedreira que é o Araguari", ressaltou Pablo Bertolo, central do Norde.

O resultado deixa o Norde Vôlei em segundo lugar na tabela, com 14 pontos somados. A equipe volta a jogar no dia 22 de janeiro (quinta-feira), quando recebe o Araguari Vôlei no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. O duelo terá início às 19h (de Brasília). A equipe mineira está em terceiro, com 12 pontos e uma partida a menos.