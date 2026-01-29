Diário do Nordeste
Ceará intensifica preparação para enfrentar o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam no domingo

Redação jogada@svm.com.br
Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará segue a preparação para enfrentar o Horizonte em mais uma rodada do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam na segunda fase da competição. O técnico Mozart liderou o terceiro treinamento nesta quinta-feira (29), em Porangabuçu. 

Os atletas fizeram um treinamento coletivo, participaram de atividades táticas em que o técnico ajustou detalhes da formação da equipe. A partir daí, focaram na criação das jogadas. 

O Vovô encerrou a primeira fase como líder do Grupo B. Na segunda etapa, goleou o Ferroviário por 5 a 1. Caso vença o time da Região Metropolitana, já garante vaga na semifinal da competição.

O Alvinegro fará a última atividade nesta sexta-feira (30), em nova atividade no CT. A equipe enfrenta o Galo do Tabuleiro no domingo (1), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

