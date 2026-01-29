Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia ex-Coritiba e Cruzeiro como novo Gerente de Planejamento e Controle de Futebol

Herbert Júnior tem vasta experiência na área

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:25)
Jogada
Legenda: Herbert Júnior, Gerente de Planejamento e Controle de Futebol do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou Herbert Júnior como Gerente de Planejamento e Controle de Futebol. Em nota publicada nesta quinta-feira (29), o clube explicou que o profissional vai reforçar a estrutura de governança e gestão estratégica do Departamento de Futebol do clube. 

Ele será responsável por gerir de forma estratégica os contratos dos atletas, o controle orçamentário do futebol, a gestão de projetos, além de integração com o Departamento Jurídico. Herbert também vai ser responsável pelo planejamento entre as áreas e da gestão de riscos, com intuito de fortalecer os processos internos e a sustentabilidade esportiva do clube.

EXPERIÊNCIA

Advogado com experiência na área esportiva e na gestão jurídica do futebol, o profissional atuava no Coritiba SAF. No clube, foi Coordenador Jurídico e Gerente Jurídico de Futebol onde era responsável pela organização orçamentária do Departamento de Futebol, contratos, gestão de ativos, análise de riscos e conduzia negociações junto ao futebol profissional. 

Herbert também passou pelo Cruzeiro. Na Raposa, deu suporte  às demandas e analise e elaboração dos contratos desportivos do futebol profissional. Formado em Direito, ele também tem pós-graduação em Direito Desportivo e Negócios no Esporte. Além disso, especialização em Gestão de Futebol pela CBF Academy. 

