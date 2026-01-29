Fortaleza pode arrecadar quase R$ 70 milhões com joias da base em um ano; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza monitora a venda do meia Amorim no exterior e projeta arrecadar pelo menos R$ 23,2 milhões com a transferência do Alverca, de Portugal, para o Genoa, da Itália. O movimento é essencial para maior respiro financeiro do clube, que enfrentou muitos desafios administrativos, e também reforçar um processo positivo: a consolidação do clube com um bom exportador da base.

Ao considerar apenas os últimos 12 meses, o Leão pode arrecadar quase R$ 70 milhões com vendas de jovens com passagens pelo Sub-17 e Sub-20. Vale ressaltar que nem todos foram moldados no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, desde o início da carreira, mas a captação também é um recurso utilizado na base, atrelado com formação e revelação, que sempre caminham juntas. Por isso, captar é essencial para um retorno técnico ou financeiro.

No recorte, os nomes negociados diretamente e envolvidos em novas transações são: o zagueiro Gustavo Mancha (Olympiacos-GRE) e Alix Vinícius (Atlético-GO e Bragantino); o volante Ryan Guilherme (Cruzeiro e Rio Ave-POR); os meias Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv-ISR) e Amorim (Alverca-POR e Genoa-ITA); e os atacantes Landerson (Moreirense-POR) e Isaac (Flamengo).

Legenda: O meia venezuelano Kervin Andrade foi vendido pelo Fortaleza ao Maccabi Tel Aviv, de Israel Foto: divulgação / Maccabi Tel Aviv

O fluxo das operações, com ênfase também no impacto financeiro, é um dos novos estágios de desenvolvimento da base, atualmente sob a gestão do gerente Erisson Matias. Vale ressaltar que o trabalho da base envolve revelação e formação, mas oportunizar é responsabilidade do profissional.

Confira abaixo as informações das últimas operações da base do Fortaleza. Os valores citados foram divulgados pelos clubes, também com a divisão dos direitos econômicos de cada um dos jogadores.

Vendas da base do Fortaleza em intervalo de um ano

ZAG - Gustavo Mancha: vendido por € 4,5 milhões (cerca de R$ 27,9 milhões) para o Olympiacos, da Grécia. O clube negociou 80% dos direitos econômicos e ainda manteve 20% do passe do atleta.

MEI - Amorim: vendido por R$ 2 milhões ao Alverca, da Portugal. O clube negociou 50% dos direitos econômicos e manteve o restante. Agora, o time português está vendendo o atleta para o Genoa, da Itália, por € 7,5 milhões (cerca de R$ 46 milhões). Assim, o Fortaleza tem direito a metade do valor.

MEI - Kervin Andrade: vendido por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,3 milhões) ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. Na operação, o clube cearense vendeu 60% dos direitos e manteve 40% do passe. Detalhe: desse montante negociado, metade foi destinado ao Deportivo La Guaira, da Venezuela.

VOL - Ryan Guilherme: vendido por R$ 4,5 milhões ao Cruzeiro. O clube negociou 40% dos direitos econômicos e manteve 15%. Agora, o time mineiro está vendendo o atleta para o Rio Ave, de Portugal, por € 2,5 milhões (cerca de R$ 15,5 milhões). O Leão tem direito ao proporcional do passe.

ATA - Landerson: vendido por € 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) para o Moreirense, de Portugal. O clube negociou 50% dos direitos econômicos e ainda manteve metade do passe do jogador.

ZAG - Alix Vinícius: vendido por R$ 3,5 milhões ao Atlético-GO em 2024. O clube negociou 50% dos direitos econômicos e manteve 25%. Agora, o time goiano negociou o atleta com o Bragantino por R$ 12 milhões. O Fortaleza teria direito ao proporcional do passe, que é de R$ 3 milhões, no entanto, abriu mão do montante para concretizar a chegada em definitivo do zagueiro Lucas Gazal.

ATA - Isaac: vendido por R$ 800 mil para o Flamengo. O clube negociou 70% dos direitos econômicos e ainda manteve 30% do passe do atleta.