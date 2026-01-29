Diário do Nordeste
Ceará regulariza meia Matheusinho, que pode estrear já no domingo

Meia pode atuar contra o Horizonte pela 2ª Fase do Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:08)
Jogada
Legenda: Matheusinho pode estreiar neste domingo pelo Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O meia Matheusinho foi regularizado nesta quinta-feira (29) e poderá fazer sua estreia pelo Ceará contra o Horizonte. O Alvinegro joga no domingo (1), às 18 horas no Presidente Vargas, pela 2ª rodada da 2ª Fase.

O jogador já teve seu nome publicado no BID nesta quinta-feira e está disponível para o técnico Mozart.

Legenda: Matheusinho teve seu nome publicado no BID nesta quinta-feira (29) e está regularizado
Foto: Reprodução / CBF

Ele chegou ao Vozão por empréstimo junto ao Santa Clara-POR, com vínculo até o fim de 2026, como havia antecipado o Diário do Nordeste. O atacante e meio-campista de 27 anos, que estava no Sport, foi o último reforço do Vovô na temporada, mas já participa das atividades com o restante do elenco desde o dia 14 de janeiro.

“Estou muito feliz por estar nesse clube de massa que é o Ceará. Espero retribuir da melhor forma possível. Que seja um ano abençoado para a gente, que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vou dar a minha vida para defender essa camisa e para colocar o Ceará no seu devido lugar, que é na elite do futebol”, declarou o atleta em entrevista ao site oficial do clube. 

Vladimir Marques
