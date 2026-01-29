Botafogo x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Amazon Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
BOTAFOGO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 29/01/2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)