Quem é quem no novo departamento de futebol do Fortaleza para 2026

O departamento de futebol do Fortaleza está passando por uma profunda reformulação para a temporada 2026. Todos os membros que atuaram neste setor em 2025 deixaram o clube, que precisou ir ao mercado em busca de novas peças para os cargos.

Na última quinta-feira, o Leão do Pici anunciou a chegada de Herbert Júnior, novo gerente de planejamento e controle de futebol, último cargo que estava vago, depois da saída de Marcelo Boeck, ex-jogador que atuava no departamento de futebol do clube.

Ao todo, cinco principais profissionais compõem o novo departamento de futebol do Fortaleza para 2026, sendo um CEO e quatro gerentes. O Diário do Nordeste faz um raio-x completo de quem é quem no futebol do Tricolor do Pici para a nova temporada.

Pedro Martins - CEO de Futebol

Legenda: Pedro Martins é o atual CEO do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Pedro Martins é a principal figura do departamento de futebol do Fortaleza. Ele foi contratado para a vaga de Marcelo Paz e é o responsável por liderar o setor. Entre as principais medidas já tomadas desde a chegada estão a diluição do cargo de diretor de futebol e a criação de novas gerências, subordinadas ao CEO.

Além disso, Pedro tem trabalhado ativamente na montagem do elenco do Fortaleza para 2026. Ele está negociando a saída de atletas que permaneceram de 2025, com o objetivo de reduzir a folha salarial, diante da queda de orçamento do clube após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Witor Bastos - Gerente de Mercado

Legenda: Witor Bastos, novo gerente de Mercado do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza EC

O primeiro gerente subordinado a Pedro Martins anunciado pelo Fortaleza foi Witor Bastos. Ele atuará no Leão como gerente de mercado, sendo responsável pela análise, prospecção e mapeamento de atletas, fortalecendo os processos de mercado do clube.

Witor estará ligado diretamente às áreas de scout, análise de desempenho e inteligência de mercado do Fortaleza. A expectativa é que ele desenvolva um trabalho baseado em dados, observação técnica e alinhamento com projetos esportivos de médio e longo prazo.

Pedro Quintela Aguiar - Gerente de Operações de Futebol

Legenda: Pedro Quintela é o novo Gerente de Operações de Futebol do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Pedro Quintela foi contratado como gerente de operações de futebol, assumindo grande parte das funções que anteriormente eram desempenhadas por Júlio Manso, que deixou o Leão após muitos anos de serviço, para trabalhar no Corinthians, com Marcelo Paz.

Entre as atribuições de Quintela estão coordenar a logística nos jogos, treinos e de viagens; interface direta com staff; gestão de documentos, registros, contratos e autorizações; controle de cronogramas; suporte à comissão técnica e execução de diretrizes estratégicas do Fortaleza.

Roberto Braga - Gerente Técnico de Futebol

Legenda: Roberto Braga teve um trabalho importante na formação de atletas no Avaí Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A terceira gerência do departamento de futebol do Fortaleza é a gerência técnica, que será comandada por Roberto Braga. Ele será responsável direto pela organização de processos esportivos, integração entre categorias de base e equipe principal, além de atuação estratégica na formação de atletas.

A expectativa do Fortaleza é de alinhar base e profissional dentro de uma visão estratégica de longo prazo, com Roberto Braga atuando no planejamento, modernização de processos e fortalecimento da estrutura técnica.

Herbert Júnior - Gerente de Planejamento e Controle de Futebol

Legenda: Herbert Júnior, Gerente de Planejamento e Controle de Futebol do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Por fim, a quarta e última gerência será ocupada por Herbert Júnior, novo gerente de planejamento e controle de futebol. Ele atuará na gestão estratégica de contratos de atletas, no controle orçamentário do futebol, na gestão de projetos e na integração com o Departamento Jurídico.

Além disso, Herbert também será responsável pelo planejamento integrado de áreas e gestão de riscos, contribuindo para o fortalecimento dos processos internos e a sustentabilidade esportiva e financeira do Fortaleza.