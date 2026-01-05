Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia Pedro Quintela como novo Gerente de Operações de Futebol

Tricolor do Pici estreia na temporada no dia 11 de janeiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Quintela é o novo Gerente de Operações de Futebol do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (5), o novo Gerente de Operações de Futebol. Pedro Quintela, que estava no Grêmio, vai assumir a pasta que integra o Departamento de Futebol. Ele chega para substituir Júlio Manso, que acertou com o Corinthians. 

Pedro será o responsável por coordenar a parte logística dos jogos, treinos e das viagens da equipe. Além de lidar diretamente com o staff, também vai gerir a parte de documentos, registros, contratos e utorizações. O profissional também vai cuidar dos cronogramas, auxiliar a comissão técnica e trabalhar para executar as diretrizes do clube. 

O profissional trabalhou na equipe gaúchua entre 2013 e 2025 como Superisor de Futebol tanto do profissional quanto das categorias de base. Por lá, ele atuou como auxiliar de supervisão e depois ascendeu ao cargo de supervisor. 

Foram diversos títulos no Grêmio: Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além do Vice-Campeão Mundial (2017). Também esteve nas conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete títulos seguidos do Campeonato Gaúcho.

O Fortaleza se reapresentou no último dia 29 de dezembro. A equipe estreia em 2026 pelo Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário no dia 11 de janeiro. 

Foto de Lucas Mugni, novo reforço do Mirassol

Jogada

Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como reforço de time da Série A

Meia-atacante ficou livre no mercado após o fim de contrato e acertou com o Mirassol

Daniel Farias Há 13 minutos
Foto de Sérgio Papellin, anunciado como diretor de futebol do Vitória

Jogada

Ex-Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol de time da Série A

Dirigente pediu desligamento do Tricolor do Pici no último domingo (4) e acertou com o Vitória

Daniel Farias Há 34 minutos
homens

Jogada

Mozart elogia elenco do Ceará: 'Temos um time qualificado e forte'

Equipe entra em campo no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o Floresta

Crisneive Silveira Há 48 minutos
pessoas em pé

Jogada

Fortaleza anuncia Pedro Quintela como novo Gerente de Operações de Futebol

Tricolor do Pici estreia na temporada no dia 11 de janeiro

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto dos times cearenses na Copinha 2026

Jogada

Fim da primeira rodada: veja como foram as estreias dos times cearenses na Copinha 2026

Ceará e Fortaleza debutaram com vitória, enquanto Ferroviário e Quixadá estrearam com derrota

Samir de Carvalho* 05 de Janeiro de 2026

Jogada

Desligou no feriado? Veja tudo o que aconteceu no futebol cearense entre o Natal e o Ano Novo

Comece o ano bem informado sobre tudo o que rolou nas últimas semanas

João Bandeira Neto 05 de Janeiro de 2026