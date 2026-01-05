Fortaleza anuncia Pedro Quintela como novo Gerente de Operações de Futebol

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (5), o novo Gerente de Operações de Futebol. Pedro Quintela, que estava no Grêmio, vai assumir a pasta que integra o Departamento de Futebol. Ele chega para substituir Júlio Manso, que acertou com o Corinthians.

Pedro será o responsável por coordenar a parte logística dos jogos, treinos e das viagens da equipe. Além de lidar diretamente com o staff, também vai gerir a parte de documentos, registros, contratos e utorizações. O profissional também vai cuidar dos cronogramas, auxiliar a comissão técnica e trabalhar para executar as diretrizes do clube.

O profissional trabalhou na equipe gaúchua entre 2013 e 2025 como Superisor de Futebol tanto do profissional quanto das categorias de base. Por lá, ele atuou como auxiliar de supervisão e depois ascendeu ao cargo de supervisor.

Foram diversos títulos no Grêmio: Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além do Vice-Campeão Mundial (2017). Também esteve nas conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete títulos seguidos do Campeonato Gaúcho.

O Fortaleza se reapresentou no último dia 29 de dezembro. A equipe estreia em 2026 pelo Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário no dia 11 de janeiro.