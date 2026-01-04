Cardona volta para o Fortaleza após fim de empréstimo

O Fortaleza divulgou o retorno do zagueiro Tomás Cardona ao elenco tricolor. O atleta, que estava emprestado ao Tigre-ARG em 2025, volta para o Tricolor de Aço e vai reforçar o setor defensivo do Leão para a temporada. O vínculo dele com a equipe tricolor vai até o fim de 2026.

No ano passado, o argentino fez 17 jogos, sendo dois pelo Fortaleza, dois pelo Talleres-ARG — equipe no qual foi emprestado pela primeira vez em 2025 — e treze pelo Tigre-ARG.

Desde a chegada no Pici, em 2024, Cardona somou 38 partidas, com um gol e uma assistência. O Tricolor de Aço adquiriu o jogador do Defensa y Justicia, com 100% dos direitos do atleta, por UD$ 625 mil dólares na época.