Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cardona volta para o Fortaleza após fim de empréstimo

O atleta estava emprestado ao Tigre-ARG em 2025

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 14:49)
Jogada
Legenda: Cardona, zagueiro, de volta ao elenco do Fortaleza.
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou o retorno do zagueiro Tomás Cardona ao elenco tricolor. O atleta, que estava emprestado ao Tigre-ARG em 2025, volta para o Tricolor de Aço e vai reforçar o setor defensivo do Leão para a temporada. O vínculo dele com a equipe tricolor vai até o fim de 2026.

No ano passado, o argentino fez 17 jogos, sendo dois pelo Fortaleza, dois pelo Talleres-ARG — equipe no qual foi emprestado pela primeira vez em 2025 — e treze pelo Tigre-ARG. 

Desde a chegada no Pici, em 2024, Cardona somou 38 partidas, com um gol e uma assistência. O Tricolor de Aço adquiriu o jogador do Defensa y Justicia, com 100% dos direitos do atleta, por UD$ 625 mil dólares na época.

 

Assuntos Relacionados
Cardona, zagueiro, de volta ao elenco do Fortaleza.

Jogada

Cardona volta para o Fortaleza após fim de empréstimo

O atleta estava emprestado ao Tigre-ARG em 2025

Fernanda Alves Há 39 minutos
Ferrão perdeu para o Ibrachina pelo placar de 5 a 0.

Jogada

Ferroviário perde para o Ibrachina na estreia da Copinha

O próximo confronto do Tubarão da Barra será no dia 7, contra o Bangu

Redação Há 1 hora
Sérgio Papellin na apresentação de chegada em junho de 2025.

Jogada

Sérgio Papellin pede desligamento do Fortaleza

É o quinto membro do departamento de futebol do clube que deixa o Pici

Fernanda Alves Há 2 horas
Guilherme, atacante, foi vendido para equipe da Turquia

Jogada

Ceará oficializa venda do atacante Guilherme para a Turquia

A equipe turca vai pagar 1,4 milhão de euros, equivalente a 8,8 milhões de reais

Redação Há 2 horas
Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, com o presidente do clube Rolim Machado

Jogada

Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, conhece estruturas do Pici

Martins também teve o primeiro contato com o técnico Thiago Carpini e foi apresentado aos atletas

Redação 04 de Janeiro de 2026

Jogada

Fortaleza x Centro Olímpico-SP pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Leão estreia no dia 4 na maior competição de base do país

Vladimir Marques 04 de Janeiro de 2026