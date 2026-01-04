Diário do Nordeste
Fortaleza adquire volante Pierre de forma definitiva até 2029

O clube adquiriu 70% dos direitos do atleta pelo valor de R$4 milhões de reais

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
Jogada
Legenda: Pierre foi contratado na última janela de transferências de 2025
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou a compra do volante Pierre, que terá vínculo com o Tricolor de Aço até 2029. O clube adquiriu 70% dos direitos do atleta pelo valor de R$4 milhões de reais.

O atleta chegou ao Fortaleza por meio de empréstimo em julho de 2025, pertencendo ao Tombense-MG. Com o fim do contrato, o Leão do Pici fechou o acordo com a equipe mineira e realizou a compra do volante.

Pierre foi contratado na última janela de transferências de 2025. Com a chegada de Martín Palermo, ganhou a titularidade no elenco. No Tricolor de Aço, ele fez 13 jogos, dez como titular.

