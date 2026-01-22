Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia Roberto Braga, ex-Avaí, como Gerente Técnico de Futebol

O profissional se tornou o 5º membro do Departamento de Futebol

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Jogada
Legenda: Roberto Braga teve um trabalho importante na formação de atletas no Avaí
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira (22), a contratação de Roberto Braga como Gerente Técnico de Futebol, se tornando mais um membro do novo Departamento de Futebol do clube. O profissional, que estava no Avaí, chega para ajudar, principalmente, na integração entre a base e o profissional.

Em Santa Catarina, ocupava o papel de Diretor Executivo de Futebol. Com carreira consolidada no futebol nacional, liderou o departamento de formação do Avaí e também teve experiências na Ferroviária-SP, no Cruzeiro e no Bahia, onde trabalhou para a estruturação das categorias de base.

No exterior, passou pelo futebol português e integrou também a comissão brasileira no projeto do Guangzhou Evergrande, na China, ainda com atuação no processo de formação de jovens atletas.

Deste modo, tornou-se o 5º membro do Departamento de Futebol do Fortaleza. Os demais são: Pedro Martins (CEO), Witor Bastos (Gerente de Mercado), Pedro Quintela (Gerente de Operações) e Marcelo Boeck (Assessor do Futebol) - o último nome também o único remanescente neste setor.

