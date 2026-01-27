Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marcelo Boeck deve deixar o departamento de futebol do Fortaleza nos próximos dias

Ele é o último da composição da antiga diretoria do Fortaleza que ainda permanecia no clube

Escrito por
Fernanda Alves e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:05)
Jogada
Legenda: Marcelo Boeck era assessor executivo de futebol do Fortaleza
Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC
O assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck, está de saída do departamento de futebol do clube. A informação foi confirmada com exclusividade pelo Diário do Nordeste. Ele é o último da composição da antiga diretoria do Fortaleza que ainda permanecia no clube.
 
A saída de Boeck é parte da reformulação no departamento de futebol. Com um 2025 cheio de frustrações, a nova diretoria da SAF passou a estudar as mudanças que seriam necessárias para a temporada de 2026, também apurado pelo Diário do Nordeste. O ex-goleiro já foi comunicado do desligamento, que deve acontecer nos próximos dias.
 

Veja também

teaser image
Jogada

Conselho da SAF oficializa saída de Marcelo Paz do Fortaleza; leia nota

teaser image
Jogada

Marcelo Paz convida, e dois profissionais trocam Fortaleza pelo Corinthians; veja nomes e cargos

teaser image
Jogada

Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

teaser image
Jogada

Sérgio Papellin pede desligamento do Fortaleza

 
Ídolo do Fortaleza, Marcelo Boeck está na prateleira de atletas mais importantes da história do Tricolor de Aço. Chegou ao Leão do Pici em 2017, quando o clube estava na Série C e tentava o acesso para a Série B. Ele é simbolo do acesso, quando fez uma defesa de mão trocada na partida contra o Tupi, e garantiu a saída da terceira divisão nacional após oito anos.
 
Foram seis temporadas, somando 159 partidas disputadas como jogador: Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bi do Nordeste (2019 e 2022).
 
Aposentado desde 2022, aos 38 anos, o Fortaleza anunciou para o início de 2023, que Boeck ocuparia o cargo de assessor executivo de futebol.
Assuntos Relacionados
Marcelo Boeck era assessor executivo de futebol do Fortaleza

Jogada

Marcelo Boeck deve deixar o departamento de futebol do Fortaleza nos próximos dias

Ele é o último da composição da antiga diretoria do Fortaleza que ainda permanecia no clube

Fernanda Alves e Brenno Rebouças Há 24 minutos
piloto

Jogada

Piloto é desligado da Fórmula Delta após briga com adolescente no DF

Pedro Arthur, de 19 anos, vai responder as acusações em liberdade

Redação Há 28 minutos

Jogada

CBF anuncia Programa de Profissionalização da Arbitragem

Neste primeiro momento, o modelo será voltado para o Brasileirão da Série A e começa em março

Redação Há 1 hora
técnico

Jogada

Antes de goleada do Ceará, Mozart destaca jogo mental e pede: 'Vamos buscar o que é nosso'

Equipe venceu o Ferroviário por 5 a 1, no PV

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Machuca, jogador do Fortaleza, durante jogo da Série A

Jogada

Fortaleza empresta Machuca ao Vélez com obrigação de compra; veja detalhes

Atacante liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) após punição por falsificação de documentos

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Iguatu x Horizonte: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 27 de Janeiro de 2026