Marcelo Boeck deve deixar o departamento de futebol do Fortaleza nos próximos dias

O assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck, está de saída do departamento de futebol do clube. A informação foi confirmada com exclusividade pelo Diário do Nordeste. Ele é o último da composição da antiga diretoria do Fortaleza que ainda permanecia no clube.

A saída de Boeck é parte da reformulação no departamento de futebol. Com um 2025 cheio de frustrações, a nova diretoria da SAF passou a estudar as mudanças que seriam necessárias para a temporada de 2026, também apurado pelo Diário do Nordeste. O ex-goleiro já foi comunicado do desligamento, que deve acontecer nos próximos dias.

Ídolo do Fortaleza, Marcelo Boeck está na prateleira de atletas mais importantes da história do Tricolor de Aço. Chegou ao Leão do Pici em 2017, quando o clube estava na Série C e tentava o acesso para a Série B. Ele é simbolo do acesso, quando fez uma defesa de mão trocada na partida contra o Tupi, e garantiu a saída da terceira divisão nacional após oito anos.

Foram seis temporadas, somando 159 partidas disputadas como jogador: Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bi do Nordeste (2019 e 2022).

Aposentado desde 2022, aos 38 anos, o Fortaleza anunciou para o início de 2023, que Boeck ocuparia o cargo de assessor executivo de futebol.