Após encerrar futebol feminino, Fortaleza tentou retroceder para jogar Série A1, mas prazo da CBF já havia finalizado

O Fortaleza não vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2026. O Tricolor perdeu o prazo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para confirmar a participação no torneio e ficou oficialmente de fora da elite do futebol nacional. A informação foi divulgada inicialmente por Toni Sousa e confirmada pelo ge.

Após a queda do time masculino para a Série B do Campeonato Brasileiro e a redução drástica do orçamento, o Fortaleza anunciou, no dia 29 de dezembro, o encerramento das atividades de todas as categorias do futebol feminino, alegando que a decisão partiu da SAF a fim de garantir a responsabilidade financeira do clube.

Com a repercussão negativa da decisão, o Fortaleza buscou alternativas para manter a modalidade e disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com essa intenção, o clube encaminhou uma parceria com o R4, clube que tem Ronaldo Angelim como dono, para viabilizar a participação das Leoas na competição.

Com isso, no dia 6 de janeiro de 2026, com 20 dias de atraso, o Fortaleza enviou à CBF a confirmação da participação do clube na competição. Porém, como o prazo havia se encerrado no dia 17 de dezembro, a resposta não foi aceita, o que confirmou a ausência do clube na Série A1 do Campeonato brasileiro Feminino de 2026.

O prazo estabelecido pela CBF para a confirmação era até o dia 17 de dezembro, às 17h. A Fortaleza não havia enviado a confirmação dentro do período estabelecido. Ao invés disso, o clube encaminhou, no dia 15 de dezembro, uma consulta à FCF levantando a possibilidade de não disputar a Série A1 e as demais competições nacionais do futebol feminino em 2026, buscando entender sobre eventuais penalidades.