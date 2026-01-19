Ceará lança uniforme 2 para a temporada 2026; veja preços e modelos

O Ceará lançou o uniforme 2 para a temporada de 2026 nesta segunda-feira (19). A peça faz alusão às ondas sonoras vindas do grito da torcida na arquibancada e pode ser adquirida nas lojas do clube ou no site oficial. Os valores vão de R$ 379 a R$339,90.

Feito em tecido Jacquard, o uniforme prioriza a cor branca, tradicional do clube. Além disso, traz detalhes na texturização, que fazem alusão a ondas sonoras. Os uniformes foram produzidos pela Vozão, marca oficial do clube.

Foram lançados cinco modelos, com os seguintes valores: masculino (R$ 359,90), feminino (R$ 339,90), juvenil (339,90), infantil (339,90) e tamanhos especiais (379,90).

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (21), quando visita o Tirol em jogo da última rodada da primeira fase do Cearense. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Ceará lança uniforme 2 para a temporada 2026. Foto: Arnaldo Dantas/Ceará SC

