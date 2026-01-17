Diário do Nordeste
Ceará confirma lesão de Dieguinho e volante passará por cirurgia; veja detalhes

Jogador lesionou o tornozelo em partida contra o Maranguape, no Campeonato Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Um dos principais nomes do elenco do Ceará, Dieguinho tem contrato até o fim de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará confirmou que o meio-campista Dieguinho sofreu um trauma no tornozelo na partida contra o Maranguape. O volante precisará ser submetido a uma cirurgia para tratamento da lesão e deve desfalcar o Vovô por um longo período.

Dieguinho lesionou-se após um choque com um jogador do Maranguape em partida disputada na última quarta-feira, pelo Campeonato Cearense 2026. Ele havia entrado em campo no segundo tempo da partida, e mesmo lesionado, terminou o jogo em campo.

Após a partida, o jogador foi submetido a exames de imagem, que detectaram a lesão e a necessidade de tratamento cirúrgico. De acordo com informações divulgadas pelo Ceará, a previsão é de que o procedimento ocorra nos próximos dias.

Sem Dieguinho, o Ceará conta com outros quatro volantes no seu elenco principal: Vinícius Zanocelo, Richardson, Lucas Lima e João Gabriel (atleta da base que já está integrado ao elenco profissional e que tem treinado com os demais jogadores).

