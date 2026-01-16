Diário do Nordeste
Dieguinho sofre trauma no tornozelo e é dúvida no Ceará contra o Iguatu

Volante sentiu desconforto contra o Maranguape e vira dúvida para sequência no Cearense

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 18:50)
Jogada
Legenda: Dieguinho em campo pelo Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O volante Dieguinho sofreu trauma no tornozelo e vira dúvida no Ceará para enfrentar o Iguatu, sábado (17), no estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste apurou que o atleta passou por exame de imagem e pode desfalcar o Vovô na sequência do estadual. 

Nos dois treinos que o time alvinegro teve para montar a estratégia para o jogo contra o Iguatu, o camisa 20 foi poupado. Na reapresentação, Dieguinho ficou no Centro de Saúde e Perfomance (Cesp) do clube e passou por exame de imagem. Com isso, a comissão técnica de Mozart, junto com o departamento médico do Ceará, deve poupar o volante do confronto diante do Azulão. 

O volante entrou no segundo tempo da partida diante do Gavião da Serra, na última quarta-feira, e levou a “pior” no embate na reta final do duelo, no PV. Na bola dividida, o atleta prendeu o pé com o atleta adversário e sofreu trauma no tornozelo. 

VAGA NO MEIO-CAMPO 

Caso não esteja a disposição, o Ceará tem as opções de Zanocelo, Lucas Lima, Richardson, João Gabriel, Vina, Juan Alano e Matheus Araújo para o meio-campo. O Vovô entra em campo neste sábado (17), às 16h30, no estádio Presidente Vargas.

jogadores

Jogada

