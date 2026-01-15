Diário do Nordeste
Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pelo Cearense

Equipes entram em campo no sábado

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:09)
Jogada
Legenda: Torcedores do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula;/SVM

O Ceará iniciou, nesta quinta-feira (15), a venda de ingressos para o duelo contra o Iguatu. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Cearense de 2026. Os bilhetes custam a partir de R$20. É possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas e online. 

São três setores disponíveis: azul, laranja e amarelo. Os valores são os mesmos: R$40 (inteira) e R$ 20 (meia). O setor social será exclusivo para os sócios-torcedores, que já podem fazer o check-in para confirmar presença.  

Para comprar online basta acessar o site vozaotickets.com ou ir até uma loja do clube nos shoppings (Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, RioMar Kenney, Eusébio e Aldeota). 

O duelo, válido pela quarta rodada do estadual, será no sábado (17). O Estádio Presidente Vargas recebe o confronto que terá início às 16h30 (de Brasília). O Alvinegro é líder do Grupo B com seis pontos somados. Já o Iguatu é vice, com dois a menos. 

