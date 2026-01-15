Ceará oficializa saída de Marllon e receberá compensação financeira; veja detalhes

O Ceará oficializou a rescisão de contrato do zagueiro Marllon nesta quinta-feira (15). Após uma temporada defendendo o Vovô, o jogador seguirá agora para o Remo, que disputará a Série A do Brasileirão 2025, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Diário do Nordeste apurou que o time paraense pagará uma compensação financeira ao Ceará pela liberação de Marllon. Esse valor é de R$ 870 mil, de acordo com apuração da reportagem. O vínculo dele com o Vovô iria até dezembro de 2026.

“O Ceará agradece a Marllon pelo tempo em que vestiu suas cores e deseja sucesso ao atleta na continuidade de sua trajetória profissional”, disse o clube em nota publicada confirmando a saída do zagueiro.

Pelo Ceará, Marllon disputou 42 partidas oficiais, marcou três gols e conquistou o título do Campeonato Cearense de 2025.