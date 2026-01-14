David Ricardo é vendido pelo Botafogo e rende receita milionária ao Ceará

O Botafogo acertou a venda do zagueiro David Ricardo ao Dínamo Moscou, da Rússia, por € 6,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões), em movimentação que vai render receita aos cofres do Ceará. A gestão monitora a operação e garante uma arrecadação de € 1,25 milhões (aproximadamente de R$ 7,8 milhões) com o acordo.

Isso porque o Vovô participou da formação do defensor de 23 anos e o vendeu para o Botafogo em fevereiro de 2025. Na ocasião, fez uma negociação por US$ 1,8 milhão (R$ 11 milhões na cotação daquela época), mas manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma venda futura, que foi negociado nessa transferência.

Legenda: O zagueiro David Ricardo teve uma passagem positiva pelo Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Logo, tinha o bônus do passe e ainda do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que é um recurso que beneficia os clubes formadores com percentual permanente de até 5% em qualquer venda. No caso alvinegro, o percentual é de 0,5%.

Deste modo, David Ricardo é um excelente case de sucesso da base, com muito retorno esportivo e também fianceiro em um processo junto da Cidade Vozao, em Itaitinga. No clube desde 2022, foram 99 jogos, com seis gols e três assistências pelo profissional.

No total, já rendeu R$ 18,8 milhões, com possibilidade de gerar ainda mais receita no futuro com uma futura venda. Pelo Botafogo, participou de 29 jogos na temporada de 2026, com dois gols e uma assistência no período.