Ceará anuncia venda de David Ricardo ao Botafogo por 1 milhão e 800 mil dólares

O Ceará anunciou nesta terça-feira (4),a venda do zagueiro David Ricardo ao Botafogo por 1 milhão e 800 mil dólares (cerca de R$ 10 milhões e 386 mil). O clube informou que permanece ainda com 20% dos direitos econômicos do atleta.

Em nota, o Ceará agradeceu "por todo o empenho do atleta enquanto esteve no Mais Querido e deseja muito sucesso na continuidade de sua trajetória profissional".

Trajetoria dele no Vozão

David Ricardo chegou ao Ceará por meio do mecanismo de captação das categorias de base do Alvinegro em 2022, referência no Brasil como clube formador. Foi nos treinos na Cidade Vozão que o atleta evoluiu ainda mais tecnicamente e ganhou lastro suficiente que o credenciou ao time principal.

Ao todo, foram 99 jogos oficiais, 6 gols e 3 assistências. Defendendo o Ceará, David Ricardo conquistou uma Copa do Nordeste (2023), um Campeonato Cearense (2024) e um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2024).

Desde que a negociação com o Botafogo 'esquentou' David Ricardo ficou fora da relação dos jogos do Ceará, incluindo a estreia do Vovô no Campeonato Cearense no dia 18 de janeiro.