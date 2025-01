Próximo do Botafogo, David Ricardo não será mais relacionado pelo Ceará

O zagueiro David Ricardo não será mais relacionado para as partidas do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que, em negociações avançadas com o Botafogo, o jogador não jogará mais pelo Ceará, antes mesmo da oficialização de sua saída do clube.

A comissão técnica do Ceará já foi avisada e não irá mais relacionar o zagueiro. David Ricardo já foi ausência no primeiro jogo do Vovô em 2025, contra o Tirol, por conta do nascimento do primeiro filho do zagueiro, que foi liberado dos treinamentos.

Legenda: David Ricardo com a camisa do Ceará Foto: DAVI ROCHA / SVM

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, é apenas questão de tempo para que a venda do jogador para o Botafogo seja oficializada. As partes envolvidas estão tentando ajustar a forma de pagamento.

Em caso de acordo firmado, o defensor será negociado por um montante próximo de US$ 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões). O Ceará manterá 20% dos direitos econômicos do jogador. Dos 80% que o Botafogo deve comprar, 10% pertencem ao Fluminense-PI.