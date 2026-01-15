Cinco pontos sobre a estreia do Ceará de Mozart em 2026

A verdadeira estreia do Ceará na temporada de 2026 ocorreu com vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), contra o Maranguape, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Campeonato Cearense. Após utilizar o Sub-20 no 1º jogo, o Vovô agora mandou a campo os profissionais, marcando oficialmente também o início do trabalho do técnico Mozart. Em campo, resultado positivo com gol do meia Vina.

Assim, o Diário do Nordeste lista cinco pontos sobre a partida. Vale ressaltar que são apenas impressões, pois é impossível tirar conclusões de apenas 12 dias de treinos e uma única partida.

Esboço do time titular

Mozart armou o Ceará no esquema 4-3-3, com boa parte do grupo que estava em Porangabuçu em 2025. As novidades ficaram no sistema de defesa, que contou com três estreias: os laterais Alex Silva e Fernando (destaque), e o zagueiro Pedro Gilmar. No fim, mudou para o 4-4-2, com a entrada de Matheus Araújo, que melhorou o time.

No quesito tático, o treinador teve um time agressivo logo no começo e que tentou controlar a posse de bola. Com linhas altas, gerou muito volume e tentou achar espaços pelos lados, com ultrapassagem dos laterais. Para a saída de bola, sem chutão, usou três peças. Até então, plataforma similar ao modelo de Léo Condé.

O time titular contou com: Bruno Ferreira, Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca. Dos contratados, que foram oficializados, quem ainda não atuou foi o goleiro Jorge e o meia Juan Alano. Para um primeiro compromisso, confirmou o favoritismo e entregou o esperado sem maior brilho, com muita margem para melhorar, principalmente no quesito físico.

Redenção de Vina

Legenda: O meia Vina marcou o gol da vitória do Ceará aos 44 minutos do 2º tempo Foto: Kid Júnior / SVM

O meia decidiu a vitória alvinegra e terminou a partida muito emocionado. Isso porque foi o primeiro gol desde o retorno, ainda em 2025, além da pressão que recebeu por conta do rebaixamento. Com dúvidas sobre a permanência no elenco ao fim da última temporada, recebeu total aval na chegada de Mozart, que escolheu o utilizar de titular na estreia e ainda decidiu mantê-lo durante 90 minutos.

Com 34 anos, busca se reafirmar como protagonista em 2026 e inicia o ano balançando as redes. É fato que a cobrança entorno do Vina será bem maior do que apenas definir uma partida de 1ª fase do Estadual, principalmente pelo custo-benefício após a queda para a Série B, mas também é possível encarar a estreia como redenção pessoal do meio-campo, que também sabe que estava devendo.

Lucca em baixa

Legenda: Lucca foi titular na vitória contra o Maranguape pelo Campeonato Cearense Foto: Kid Júnior / SVM

Quem não aproveitou a oportunidade foi o centroavante Lucca. Sem espaço sob o comando de Léo Condé, quando atuou apenas uma vez durante 2025, recebeu uma chance de titular com Mozart e ficou durante toda a partida, mas não conseguiu converter as jogadas em gol diante do Maranguape.

É fato que o atacante soma apenas 111 minutos desde que foi contratado ainda no ano passado. É preciso de tempo para uma análise mais profunda, no entanto, pareceu sem confiança para definir os lances ofensivos, seja nas finalizações ou cabeceios. E já liga o alerta para um problema recorrente no elenco alvinegro: posição de camisa 9. De antemão, o Vovô precisa aumentar as opções do setor. Vale ressaltar que Mozart o elogiou pela entrega tática e a contribuição com o coletivo durante o jogo.

Novos protagonistas

A mudança de comando é uma nova chance para muitos do elenco, além de Lucca. As presenças de Éder e Lucas Lima entre os titulares, além da aposta em Matheus Araújo, que se destacou no 2º tempo, são indicativos de que são nomes podem ganhar mais minutos e ter frequência nos titulares.

O mesmo se aplica com a base, que venceu o Floresta por 1 a 0 no primeiro compromisso alvinegro no Estadual. Na coletiva, Mozart elogiou os jovens do Sub-20, a classificação às oitavas de final da Copinha de 2026, e também elogiou o atacante Giulio, que entrou na etapa final da partida. Assim, é possível que o plantel tenha uma média de idade menor estabelecida até o começo da Série B.

Oscilação em campo

Pelo volume de jogo, o placar mínimo é explicado pela grande quantidade de gols desperdiçados. A equipe teve alta intensidade no início e empilhou oportunidades, mas não converteu. Retomou mais desligado, concedendo chances ao Maranguape, demorou para se estabelecer novamente e, com as substituições, voltou a pressionar, na base do “abafa” até abrir o placar aos 44 minutos do 2º tempo.

Logo, com 12 dias de trabalho, a parte física ainda não é ideal - algo natural. E o desafio inicial de Mozart é ajustar essa queda de rendimento entre os tempos do jogo para buscar um padrão de exibição. Na coletiva, o treinador elogiou o grupo pela insistência em fazer o que foi trabalhado nos treinamentos, além de buscar a vitória até o fim, mas ressaltou que tem ajustes táticos para realizar.