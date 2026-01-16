Reforço do Ceará, Fernando destaca objetivos no clube e afirma: 'Vim pra somar'

O lateral-esquerdo Fernando foi apresentado nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa realizada em Porangabuçu. O reforço do Alvinegro estreou na vitória diante do Maranguape, pelo Cearense, e falou da chegada ao Vovô. Além disso, destacou os objetivos dele na temporada.

"O objetivo é bem simples, é o acesso do clube para a Série A, conquistar todos os títulos possíveis e fazer uma grande temporada. Eu vim para somar, para ajudar, então tudo que estiver ao alcance do clube para conquistar, é o meu objetivo também", afirmou o atleta.

O acerto do jogador de 26 anos com o Alvinegro é até dezembro de 2028. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele explicou os motivos para o acerto com o clube cearense.

"O tamanho do clube, a torcida também. Eu já tinha um carinho pelo Ceará, assistia bastante, acompanhava por ter amigos aqui, então isso pesou na decisão. Foi determinante", reforçou.

"Estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo me recebeu super bem, então felicidade enorme e, como eu já estreei, pude sentir um pouquinho da estreia, da torcida, e sei o tamanho do clube, o tamanho da torcida, não tem lugar melhor onde eu poderia estar", completou.

O Ceará é líder do Grupo B com seis pontos somados. A equipe volta a campo neste sábado (17), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.