Ceará x Maranguape: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Vozão tem apoio do seu torcedor, no PV, pela primeira vez como mandante na temporada, no Campeonato Cearense
Com “força máxima” e com o apoio do seu torcedor, o Ceará encara o Maranguape, nesta quarta-feira (13), às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. As duas equipes chegam embaladas depois de vitórias na última rodada da competição. O estádio Presidente Vargas, na capital cearense, será o palco do reencontro entre os times depois de oito anos.
Após conquistar a vitória, por 1 a 0, na estreia do Cearense contra o Floresta, com time sub-20, o Ceará vai utilizar força máxima no duelo desta noite. O técnico Mozart teve 12 dias de preparação, da reapresentação até está quarta-feira. Os contratados Jorge, Alex Silva, Fernando e Juan Alano estão à disposição para o confronto.
Do outro lado, o Maranguape também vem com confiança em alta depois de vencer o Tirol por 1 a 0, no último final de semana, no estádio Domingão. A vitória deu um “respiro” ao time de João Neto, que tinha sido derrotado na estreia para o Iguatu, fora de casa. Além do Ceará, o Gavião da Serra tem o confronto diante do Floresta.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
O confronto terá transmissão, com imagem, da TV Verdes Mares. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.
VOZÃO COM FORÇA MÁXIMA
Depois de 12 dias, desde a reapresentação, chegou a hora de Mozart e seu elenco estrearem pelo alvinegro de Porangabuçu. A estratégia de utilizar o time sub-20 na estreia deu certo e chamou atenção da torcida com a vitória sobre o Floresta. Agora, o time principal, com “peças” da base, é quem vai representar o Vovô a partir de agora no estadual.
Os recém-contratados Jorge (goleiro), Alex Silva (lateral-direito), Fernando (lateral-esquerdo) e Juan Alano (meia-atacante) já estão regularizados e ficam à disposição do novo treinador. Os três últimos têm mais chances de jogarem a partida diante do Maranguape. Os atletas treinam desde a semana passada com o grupo alvinegro que tem cerca de 25 atletas.
Um dos remanescentes da temporada passada, Vinícius Zanocelo teve seu contrato renovado até o final de 2028. Em entrevista coletiva, o meio-campista destacou o trabalho do novo treinador e o objetivo traçado nos bastidores do clube para o novo ano.
"O que me chamou muita atenção do professor foi o seu espírito de vencedor, o quanto que ele quer vencer, a postura dele e as palavras dele de quão competitivo e vencedor ele quer ser. [Contra o Maranguape] o pensamento já é vencer, começar com o pé direito, inicia um grande campeonato para nós, que é muito importante para o clube", ressalta o volante.
GAVIÃO DA SERRA
Para o retorno à elite do futebol cearense, o Gavião da Serra montou um elenco com 26 atletas. Boa parte deles tem história com a camisa do Maranguape, com jogadores que estiveram nas campanhas dos títulos da Série C (2023) e Série B (2025) estadual.
Com dois dias de preparação para a partida, João Neto deve promover mudanças por desfalques e retornos no Gavião. O ponto positivo fica por conta dos retornos de Eudes e Doda ao time. Já a notícia ruim é a possível ausência de Lucas Maranguape, que sentiu desconforto na parte posterior da coxa no último duelo.
Apesar da derrota na estreia para o Iguatu, o Maranguape se recuperou com a vitória por 1 a 0 sobre o Tirol, no Domingão. Diante do Ceará, a equipe alviverde tenta fazer história e quebrar um tabu que já dura 16 anos. A última vitória do Gavião sobre o Vovô aconteceu dia 20 de janeiro de 2010, por 1 a 0, no estádio Moraisão.
O Maranguape retornou à Série A do Cearense depois de oito anos longe do principal torneio estadual. É com gente nova dentro e fora das quatro linhas, que o Gavião da Serra quer fazer história nos dois jogos restantes da competição, contra Ceará e Floresta.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Dieguinho (Lucas Lima), Zanocelo e Vina (Juan Alano). Técnico: Mozart.
Maranguape: Otávio, Rian Kelvin, Samuel, Ismael, Nailton; Doda, Ronald e Lessim; Clodô, Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto.
FICHA TÉCNICA | CEARÁ X MARANGUAPE
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE
Data: 14/01/26 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistente 1: Renan Aguiar
Assistente 2: Marcondes Simão
Quarto árbitro: Elizabete Esmeralda