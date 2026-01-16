Diário do Nordeste
Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG

Jogador de 22 anos já está em Fortaleza para realizar exames e assinar contrato

Escrito por
e
Jogada
Legenda: Ceará encaminha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG
Foto: Mourão Panda/América-MG

O Ceará está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Júlio César, mais um reforço do Vovô para a temporada 2026. O Diário do Nordeste apurou que as partes tem negociações avançadas e resolvem os últimos detalhes para fechar o acordo.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o jovem jogador de 22 anos já está em Fortaleza (CE) para realizar exames antes de assinar contrato e ser oficializado como a nova contratação para o sistema defensivo do Ceará.

Júlio César tem 22 anos e foi formado nas categorias de base do América-MG, tendo sido revelado profissionalmente na temporada 2022. Ele passou a ganhar mais oportunidades, porém, a partir da temporada 2023. A principal temporada foi em 2025, com 41 partidas.

O defensor chega para reforçar um dos setores mais necessitados no elenco do Ceará. O clube perdeu, após o rebaixamento, quatro zagueiros: Willian Machado, para o Mirassol, Marcos Victor, para o Bahia, Marllon, para o Remo, e Gabriel Lacerda, para o Londrina.

