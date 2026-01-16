Ceará x XV de Jaú pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (16), pelas Oitavas de Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o XV de Jaú, às 20h45 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1, e no Youtube.

Palpites

Como chega o Vozão

O Vozão já igualou a melhor campanha de sua história ao chegar nas Oitavas de Final e entra em campo pela buscar uma vaga inédita entre os 8 melhores.

O Vozão foi vice-líder do Grupo 6 com 6 pontos, atuando com sua equipe Sub-18.

Na fase de mata, já reforçado por jogadores do Sub-20, eliminou o Athletico/PR por 2x1 na 2ª Fase e o Grêmio Prudente/SP por 3x1 na 3ª Fase.

O técnico do Vozão, Mateus Oliveira, destacou as expectativas para as Oitavas.

“Sobre expectativas para as oitavas, a gente vive o dia a dia, jogo a jogo, é pensar muito o passo a passo, foi assim que chegamos até aqui e é assim que estamos construindo essa grande história. A gente espera muito levar o Time do Povo o mais longe possível e quem sabe chegar até a final no dia 25. Sonhar não custa caro, então a gente está sonhando com isso. Espero que a gente possa estar muito bem preparado”, disse o comandante do Vovô na Copa São Paulo.

O XV de Jaú, adversário do Vovô, garantiu sua vaga no confronto ao vencer o Guarani por 1 a 0 na terceira fase. A trajetória do Galo da Comarca conta com quatro vitórias, sobre Guarani e Athletic na fase de mata-mata, e contra Trindade e Luverdense na fase de grupos. A equipe também registra uma derrota, sofrida contra o Corinthians.