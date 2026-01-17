Diário do Nordeste
Ceará x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vovô segue embalado depois de vencer as duas primeiras rodadas do Campeonato Cearense

Legenda: Ceará e Iguatu fazem confronto direto em disputa pela classificação para próxima fase do estadual
Foto: Kid Júnior/SVM

Ceará e Iguatu entram em campo, neste sábado (17), às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, em confronto direto pela classificação. As duas equipes estão na parte de cima do grupo B e querem garantir vaga na próxima fase da competição. Com mando de campo do alvinegro, o confronto acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O Ceará chega embalado depois de vencer o Floresta e o Maranguape, pelas duas primeiras rodadas do estadual. No meio de semana, o protagonismo foi do meia-atacante Vina, que voltou a balançar as redes com a camisa do Vovô. Os triunfos nos jogos deixam a equipe de Mozart com seis pontos somados até aqui, restando os duelos diante de Iguatu e Tirol, na última partida da primeira fase.

Do outro lado, o Iguatu quer recuperar pontos desperdiçados no empate, sem gols, com o Tirol, dentro de casa. O duelo no PV, inclusive, é o primeiro que o Azulão joga longe do estádio Morenão. A estreia do time de Washington Luiz foi com vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, o que deixa a equipe do Centro-Sul com quatro pontos no grupo B.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagem, do instagram e facebook do Jogada. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ QUER EMBALAR

A vitória sobre o Maranguape deu tranquilidade ao técnico Mozart para preparar a equipe de Porangabuçu para o duelo desta tarde. Com intuito diminuir o risco de lesões, o Vovô deve ir a campo com mudanças no time titular em relação à onzena que iniciou diante do Gavião da Serra. O Ceará teve apenas dois treinos de atividades no CT de Porangabuçu.

O volante Dieguinho sentiu trauma no tornozelo na última partida e é dúvida para o duelo. O jogador passou por exame de imagem no departamento médico alvinegro. Para o meio-campo, o comandante do Ceará tem as opções de Richardson, Lucas Lima, Zanocelo, João Gabriel, Matheus Araújo, Vina e Juan Alano, a depender da ideia de jogo para a rodada.  

Os três pontos conquistados no final, com gol do Vina, deu contornos de emoção ao último confronto, apesar da equipe ter criado chances na primeira etapa. Após a vitória no estádio Presidente Vargas, Mozart elogiou a postura do seu time que tentou realizar o que foi passado em apenas 12 dias de preparação no Vovozão.

"Os jogadores não desistiram em nenhum momento, tanto é que o gol saiu aos 44. É uma característica desse time, de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia. 12 dias não é tempo adequado para um atleta profissional se preparar e, mesmo assim, eles conseguiram ainda tirar esse esforço de dentro e foram premiados com a vitória", destaca.
Mozart
técnico do Ceará

Com o tento assinalado na última quarta-feira, Vina chegou a marca de 47 gols em 185 jogos com a camisa alvinegra. Foi o primeiro do camisa 29 desde o seu retorno do futebol árabe para o Ceará. No atual elenco, o atleta disputa espaço com Matheus Araújo e Juan Alano no meio-campo alvinegro. O último, inclusive, não foi relacionado na última partida por estar ganhando melhor condicionamento físico, depois de sete anos atuando no futebol asiático.

O time de Porangabuçu contou, no duelo passado, com seis atletas da base no banco de reservas: os zagueiros Pedro Gilmar e Gabriel Silva, o lateral-direito Aloísio, o meio-campista João Gabriel e os atacantes Giulio e Kauã Ziegler. Além deles, Mozart conta ainda com o goleiro Gustavo Martins e o defensor Boateng.

AZULÃO DO CENTRO-SUL  

Resistência do futebol no meio do Centro-Sul alencarino, o Iguatu quer fazer história no Campeonato Cearense e alçar voos mais altos em 2026. Para o confronto desta tarde, Washington Luiz não tem baixas em relação ao último duelo, o empate em 0 a 0 com o Tirol. Diante do Ceará, o treinador deve repetir a mesma escalação do meio de semana.

Campeão do Interior de 2018 e 2023, a equipe é uma das forças emergentes do futebol cearense. Com quatro pontos somados até aqui, o Azulão tem ainda, depois do Ceará, o confronto diante do Floresta pela última rodada.

Um cara que conhece bem a competição é o lateral-direito Talisson Calcinha, que está em sua quarta temporada pelo time iguatuense. Natural de Juazeiro do Norte, o atleta, de 30 anos, já defendeu as cores do Crato, Atlético Cearense, Guarani, Icasa, Pacatuba e Cariri. Ele volta a atuar depois de dois anos tratando grave lesão no joelho.

Outros "velhos conhecidos" do futebol cearense são o zagueiro Max Oliveira, hoje com 32 anos, e o volante Rogério, 39, que foram formados pelas categorias de base do Fortaleza. 

Com média de 27 anos de idade, o elenco do Azulão conta com 23 atletas, sendo 6 remanescentes da temporada passada: Ytalo Daniel (goleiro), Tafinha (lateral-esquerdo), Wagner Vidal (zagueiro), Uchôa (meio-campista), Tiaguinho (meia-atacante) e Alison Araçoiaba (atacante). 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson (Lucas Lima), Zanocelo e Vina; Pedro Henrique (Matheus Araújo), Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Iguatu: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Cássio e Thiaguinho; Matheus Lima e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X IGUATU

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 17/01/26 (sábado)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Rejane Caetano da Silva

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira

Assistente 2: Zaqueu Eleuterio Linhares

Quarto árbitro: Avelar Rodrigo da Silva


 

