Vina desabafa após marcar gol da vitória do Ceará: 'É momento também de reconquistar nosso torcedor'

Meia marcou o gol da vitória alvinegra aos 44 minutos do segundo tempo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 00:22, em 15 de Janeiro de 2026)
Jogada
Legenda: Meia fez seu primeiro gol desde que retornou ao Ceará
Foto: Kid Júnior/SVM

Na estreia de Mozart e do elenco profissional da equipe, o Ceará venceu o Maranguape por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Vina, autor do gol da vitória alvinegra aos 44 minutos do 2º Tempo, desabafou, emocionado, em entrevista ao fim da partida.

"Primeira vez que eu venho a público. Primeiramente pedir desculpa ao nosso torcedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sumi. Tive que tirar um tempo para mim, pra minha família. Foi difícil, acho que ninguém esperava o que aconteceu (rebaixamento). Mas é continuar trabalhando. Deus não dá uma cruz maior que a gente possa carregar. E tá aqui hoje é um uma um grande privilégio, uma grande honra. Eu sempre deixei claro isso. A gente sabe que às vezes a acontece coisas que não dá para acreditar, Deus quis assim. Eu sei que não faltou da minha parte esforço, dedicação, mas futebol nem sempre é justo."
Vina
Meia do Ceará

Este é o primeiro gol do meia desde que retornou ao Ceará. Considerado ídolo por parte da torcida, o jogador foi alvo de críticas após o rebaixamento do Vovô tendo protagonizado lance que culminou em expulsão contra o Internacional. Seguindo no time em 2026, o meia projeta um ano de sucessos com a camisa alvinegra e fala de página virada.

"É uma página virada. O pessoal que ficou, o pessoal que chegou, o Mozart que tá começando a fazer o novo trabalho dele, que nesses dois últimos anos mostrou a competência de subir os times e de ser campeão. Então veio para agregar muito, que a gente possa se fortalecer. A gente sabe que é momento também de reconquistar nosso torcedor. Como falei, a gente sofre, mas eu sei que o torcedor sofre ainda mais, mas eu sei que com dedicação, com honra de trabalhar nesse clube, com humildade todo mundo, que a gente possa continuar trabalhando firme. Essa vitória aqui, ela tem que ser a de mesma importância que a última, se Deus quiser, com a nossa classificação pra Série A. Então que a gente possa escrever uma grande história nesse ano com muita dedicação e claro poder fazer o nosso torcedor sorrir novamente" finalizou o camisa 29.

O Ceará volta a campo no sábado (17), novamente no Estádio Presidente Vargas, às 16h30, quando enfrenta o Iguatu pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A equipe está na liderança colocação do Grupo B.

VINA SE EMOCIONOU AO FINAL DA PARTIDA

