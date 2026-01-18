Após empate, Mozart explica mudanças no Ceará e destaca empenho dos jogadores

O Ceará bem que tentou, mas ficou no empate de 1 a 1 com o Iguatu, em mais uma rodada do Cearense. As equipes se enfrentaram no PV, neste sábado (17). O resultado confirmou o Alvinegro na próxima rodada da competição. Técnico do Vovô, Mozart explicou as trocas no time titular e destacou o empenho do grupo em campo.

Fiz mudanças para otimizar nosso elenco, descansar alguns jogadores e não correr nenhum risco desnecessário nesse início de temporada. Fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Criamos bastante oportunidades. Fiquei incomodado com o gol que tomamos, era evitável. Mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações vão acontecer e é natural, principalmente para que possamos corrigir. Mozart Técnico do Ceará

"Enfrentamos um adversário duro, que fisicamente exigiu bastante de nós. Fico satisfeito pelas oportunidades que criamos mesmo contra 10 jogadores em linhas de cinco. Bem baixo. Praticamente, nos últimos 25 metros do campo. (...). É óbvio que o empate, principalmente pela forma que foi o jogo, fica o sentimento amargo", pontuou.

"Acredito que nós estamos no caminho. Há coisas que precisam ser corrigidas, mas os jogadores se entregaram, correram, se entregaram. Não tenho uma virgula para falar deles. Correram, lutaram até o fim. Tivemos chances para vencer, mas infelizmente não vencemos", completou.

O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (21), quando encara o Tirol na quinta e última rodada da primeira fase do Cearense. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), no PV. treinador destacou o empenho do grupo e cita evolução.

Veja também Jogada Ceará cai diante do Grêmio, mas encerra campanha histórica entre os oito melhores da Copinha Jogada Ceará confirma lesão de Dieguinho e volante passará por cirurgia; veja detalhes Alexandre Mota Ceará avança no Campeonato Cearense e define Grupo B; veja classificados

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: