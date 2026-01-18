Ceará x Grêmio pela Copinha: veja horário e onde assistir

A partir das 11 horas, o meninos do Ceará entram em campo para buscar fazer história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela primeira vez em sua trajetória na Copinha, o time cearense alcançou as quartas de final e agora tem pela frente o Grêmio, em confronto que vale um lugar entre os quatro melhores da competição.

O clássico das categorias de base está marcado para hoje, 18 de janeiro, às 11h, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Xsports no YouTube.

ÓTIMA CAMPANHA

O Ceará chega embalado após uma campanha sólida: são cinco vitórias e apenas uma derrota até aqui. Os comandados de Mateus Oliveira superaram Olympico-SE e Carajás-PA na fase de grupos e, na fase eliminatória, venceram Athletico-PR, Grêmio Prudente e XV de Jaú para garantir a classificação inédita às quartas.

Um dos principais nomes do Vozão na Copinha é o meia Melk, decisivo nas fases de mata-mata, com gols importantes e atuações que chamaram a atenção no torneio. Entre os destaques também estão o atacante Adriano Bispo, artilheiro do time, e o meia Enzo Ludovico, que contribuiu com gols e criatividade à equipe.

Do outro lado, o Grêmio chega forte ao confronto. A equipe gaúcha ostenta campanha invicta na Copinha até aqui e eliminou o América-RN com uma goleada por 4 a 1 nas oitavas de final. Jogadores como o meia João Borne e o atacante Fellipe Magalhães têm sido fundamentais no ataque gremista.

ONDE ASSISTIR

