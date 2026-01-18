Ceará avança no Campeonato Cearense e define Grupo B; veja classificados

O Ceará garantiu classificação à 2ª fase do Campeonato Cearense com uma rodada de antecedência. Após o empate com o Iguatu em 1 a 1, neste sábado (17), no estádio Presidente Vargas (PV), atingiu os sete pontos e seguiu na liderança do Grupo B, que teve a situação definida após vitória do Floresta por 3 a 0 contra o Maranguape no Moraisão. E o Diário do Nordeste explica.

Pelo regulamento, cada chaveamento é formado por cinco times, que se enfrentam. Os três melhores avançam à 2ª fase, enquanto os dois últimos vão disputar o Quadrangular do Rebaixamento. Com os resultados da 4ª rodada, no entanto, o Maranguape (4º) não tem mais chance de subir de colocação.

Legenda: O Ceará retomou a liderança do Grupo B do Cearense, com sete pontos Foto: reprodução / SrGoool

Por isso, Ceará (7), Floresta (6) e Iguatu (5) confirmaram classificação. Isso porque o Maranguape completou todos os quatro jogos da 1ª fase, ou seja, ainda pode ser ultrapassado pelo lanterna Tirol, que tem um ponto e precisaria vencer o Alvinegro de Porangabuçu na quarta (21), às 21h30, no PV.

Assim, a tendência é que o técnico Mozart utilize a última rodada para promover ainda mais testes no elenco. Além do embate com o Tirol, no mesmo dia e horário, no Domingão, tem Floresta x Iguatu.

Regulamento do Cearense

Na 2ª fase, os grupos são mantidos, mas o formato de disputa é alterado. Desta vez, os times enfrentam os adversário da outra chave. Logo, o Grupo B aguarda a definição do Grupo A para conhecer os duelos, que serão em turno único. No momento, há chance de existir um Clássico-Rei.

O Fortaleza entra em campo neste domingo (18), às 18h, diante do Maracanã para encerrar a 4ª rodada do Grupo A. Hoje, a classificação é: Horizonte (5), Ferroviário (5), Fortaleza (4), Quixadá (4) e Maracanã (0). O time de Maracanaú é o único eliminado, enquanto os demais ainda têm chances.

Legenda: O Fortaleza tem a chance de retomar a liderança do Grupo A do Cearense Foto: reprodução / SrGoool

Quadrangular do rebaixamento

Os dois últimos de cada grupo estão classificados para o Quadrangular do Rebaixamento, totalizando quatro times. Nesse cenário, os dois melhores seguem na 1ª divisão, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série B do Campeonato Cearense. Com os últimos jogos, essa etapa tem três participantes confirmados: Maranguape, Tirol e Maracanã - restando somente uma vaga.

Pelo regulamento, todos os times se enfrentam apenas uma vez, ou seja, jogam três vezes. Para valorizar a campanha, quem terminar na 4ª posição na 1ª fase tem direito a dois mandos de campo.