Bareiro comemora seu primeiro gol em 2026 e projeta título: 'Queremos ser campeões'

Novo camisa 9 do Fortaleza, o atacante Adam Bareiro foi o autor do gol da vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Maracanã neste domingo (18), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2026. Após o jogo, o atacante celebrou o gol e destacou a evolução do time nos primeiros jogos da temporada.

"No ano passado pessoalmente terminei bem com os gols que eu precisava para ter confiança para marcar. Agora eu sei que entregar a camisa com gol é algo muito importante para mim, para dar confiança e para tudo o que vem daqui em diante. Aqui o atacante deve continuar com o que estava fazendo, pois vive disso, vive de gol; no ano passado, quando saiu o primeiro gol, começaram a sair mais, o que é importante para os atacantes". Adam Bareiro Atacante do Fortaleza

Com o gol marcado ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos em carrinho dentro da área, Bareiro marcou pela primeira vez em 2026. Sob comando de Carpini, o camisa 9 tricolor deve ser um dos principais nomes do ataque do Leão, projetou um ano vitorioso da equipe.

“Queremos ser campeões, queremos chegar à final e queremos o Fortaleza no nível mais alto possível. Através disso, eu também vou ajudar. Obviamente há muitas mudanças e temos que fazer o que for necessário o mais rápido possível para o objetivo principal. Sabemos que temos um ano pela frente, um ano muito longo, e temos objetivos pessoais e também grupais aqui conosco. Espero que a realidade se concretize e vamos lutar por isso e trabalhar para isso.", finalizou o paraguaio.