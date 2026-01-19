Ex-piloto da Fórmula 1, Antônio Pizzonia é preso nos EUA por agressão

O brasileiro Antônio Pizzonia, piloto com passagem por diversas categorias do automobilismo, incluindo a Fórmula 1, foi preso nos Estados Unidos, acusado de agressão. As informações são da TMZ Sports, dos Estados Unidos, o brasileiro foi detido por agressão. Ele deixou a prisão após pagar fiança de US$ 750 (cerca de R$ 4 mil) e está em liberdade.

O brasileiro estava acompanhando o filho na competição de kart “Superkarts! USA Winter Series de 2026”, quando a agressão teria ocorrido. Um homem teria discutido com o filho do ex-piloto. Ao ver a situação, ele agrediu a pessoa com chutes e socos. A ocorrência ocorreu no Texas, no último sábado (10/1).

Nascido em Manaus, Pizzonia despontou cedo no automobilismo ao iniciar a carreira no kart. Apareceu no cenário europeu em 1997, no Reino Unido, e conquistou a Fórmula 3 Britânica em 2000. O brasileiro também realizou testes na Williams, tradicional equipe de Fórmula 1, em 2002.

No entanto, disputou a primeira corrida na categoria apenas em 2003, quando assinou contrato com a Jaguar. Em 2004, Pizzonia voltou a Williams, como piloto de testes. Durante a temporada, substituiu Ralf Schumacher em quatro corridas após o grave acidente do alemão.

Em 2005, o brasileiro esteve na pista em outros cinco grandes prêmios, no fim da temporada, substituindo Nick Heidfeld. Contudo, Pizzonia foi preterido para a temporada 2006 e deu lugar a Nico Rosberg.

Após deixar a Fórmula 1, Pizzonia disputou a GP 2 Series, a Champ Car, a Fórmula Indy e a Stock Car. Ele ingressou na categoria brasileira em 2007 e esteve presente até 2010.