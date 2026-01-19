Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-piloto da Fórmula 1, Antônio Pizzonia é preso nos EUA por agressão

Brasileiro foi solto após pagar fiança

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
Jogada
Legenda: O brasileiro Antônio Pizzonia, piloto com passagem por diversas categorias do automobilismo, incluindo a Fórmula 1, foi preso nos Estados Unidos
Foto: Oskar SCHULER / shutterstock

O brasileiro Antônio Pizzonia, piloto com passagem por diversas categorias do automobilismo, incluindo a Fórmula 1, foi preso nos Estados Unidos, acusado de agressão. As informações são da TMZ Sports, dos Estados Unidos, o brasileiro foi detido por agressão. Ele deixou a prisão após pagar fiança de US$ 750 (cerca de R$ 4 mil) e está em liberdade.

O brasileiro estava acompanhando o filho na competição de kart “Superkarts! USA Winter Series de 2026”, quando a agressão teria ocorrido. Um homem teria discutido com o filho do ex-piloto. Ao ver a situação, ele agrediu a pessoa com chutes e socos. A ocorrência ocorreu no Texas, no último sábado (10/1).

Nascido em Manaus, Pizzonia despontou cedo no automobilismo ao iniciar a carreira no kart. Apareceu no cenário europeu em 1997, no Reino Unido, e conquistou a Fórmula 3 Britânica em 2000. O brasileiro também realizou testes na Williams, tradicional equipe de Fórmula 1, em 2002. 

No entanto, disputou a primeira corrida na categoria apenas em 2003, quando assinou contrato com a Jaguar. Em 2004, Pizzonia voltou a Williams, como piloto de testes. Durante a temporada, substituiu Ralf Schumacher em quatro corridas após o grave acidente do alemão.

Em 2005, o brasileiro esteve na pista em outros cinco grandes prêmios, no fim da temporada, substituindo Nick Heidfeld. Contudo, Pizzonia foi preterido para a temporada 2006 e deu lugar a Nico Rosberg. 

Após deixar a Fórmula 1, Pizzonia disputou a GP 2 Series, a Champ Car, a Fórmula Indy e a Stock Car. Ele ingressou na categoria brasileira em 2007 e esteve presente até 2010.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ex-piloto da Fórmula 1, Antônio Pizzonia é preso nos EUA por agressão

Brasileiro foi solto após pagar fiança

Redação Há 1 hora
camisa

Jogada

Ceará lança uniforme 2 para a temporada 2026; veja preços e modelos

Modelo é inspirado no grito da torcida

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Bareiro comemora seu primeiro gol em 2026 e projeta título: 'Queremos ser campeões'

Jogada

Bareiro comemora seu primeiro gol em 2026 e projeta título: 'Queremos ser campeões'

Atacante é o novo camisa 9 do Leão e foi o autor da vitória diante do Maracanã

Ian Laurindo* 19 de Janeiro de 2026
Foto de João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que enfrenta o Colo-Colo na Libertadores nesta quinta (10)

Jogada

Marcelo Paz detalha negociações entre Corinthians e Fortaleza por João Ricardo; veja

Marcelo Paz afirmou que empréstimo foi pedido por Dorival Júnior e destacou impacto financeiro da Série B na decisão do Fortaleza

Daniel Farias 19 de Janeiro de 2026
Foto do Super Bowl, final da NFL

Jogada

Quando é o Super Bowl 2026? Tudo sobre a final da NFL, show do intervalo e onde assistir

Playoffs entram na reta final, Super Bowl LX será em 8 de fevereiro, terá show de Bad Bunny e transmissão no Brasil pela TV e streaming

Daniel Farias 19 de Janeiro de 2026
Foto de Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 19 de Janeiro de 2026