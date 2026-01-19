Diário do Nordeste
Éder fala da nova dupla de zaga do Ceará que forma com Pedro Gilmar: 'Tento passar tranquilidade'

Após saída de três zagueiros do elenco de 2025, o clube começou com nova dupla de zaga

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:38)
Jogada
Legenda: O zagueiro Eder concedeu entrevista coletiva no Vovô
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O zagueiro Éder, um dos capitães do Ceará nos dois jogos da equipe principal em 2026, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (19). Ele tem formado a nova dupla de zaga do Ceará com Pedro Gilmar, vindo da base, após as saídas de Willian Machado, Marllon e Marcos Victor.

Ou seja, o zagueiro de 30 anos tem a responsabilidade de usar a braçadeira de capitão e liderar um setor completamente reformulado. Eder elogiou Pedro Gilmar, com quem atuou contra o Maranguape e Iguatu.  

"Estar jogando com o Gilmar hoje é algo que eu também tenho aprendido bastante. Vejo um potencial enorme nele tanto fisicamente tanto qualidade técnica. Tento passar para ele muita tranquilidade, e posicionamento, que acho ser um fator primordial na carreira de um zagueiro", disse ele.

Uma das lideranças do elenco

Eder falou sobre o ano de 2026, sendo titular e capitão na estreia contra o Maranguape - como também na partida contra o Iguatu quando recebeu a braçadeira de Richardson ao ser substituído - projetando uma temporada diferente, quando foi reserva e atuou apenas 8 jogos no Vovô.

"O William (Machado) talvez tenha feito o seu melhor ano de carreira profissional e o William é um amigo. Quem entrou em campo fez por merecer. Se eu tivesse talvez 21 anos talvez a minha reação seria outra. mas eu venho aprendendo com os erros dos outros também", disse ele.

Sobre os desafios da temporada 2026, ele afirmou: "É um ano de muita responsabilidade mas é uma posição que me coloca em total conforto. Eu gosto de participar de desafios como esse de voltar o clube para a Série A.

Protagonismo do Ceará

Um dos pontos também destacados por Eder é o protagonismo do Ceará na Série B e os métodos do técnico Mozart:

No ano passado nós éramos um time mais reativo dentro de uma competição como na Série A. Talvez numa Série B a gente tenha que ter esse entendimento mais rápido possível, de que temos que assumir o protagonismo e ter sempre o controle do jogo a maioria do tempo".

Jogada

