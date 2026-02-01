Botafogo x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca
Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1) às 20h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.
Em 4 rodadas, o Botafogo lidera o Grupo B com 9 pontos e pode garantir matematicamente vaga na próxima fase.
Na estreia da Série A, o Fogão goleou o Cruzeiro por 4x0 no Nilton Santos.
O Fluminense também tem 9 pontos e lidera o Grupo A e pode garantir matematicamente a vaga na 2ª Fase.
Na estreia da Série A, venceu o Grêmio por 2x1 no Maracanã
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Botafogo
Neto;Marçal, Alexander Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Jordan Barrera e Alex Telles; Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi
Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Martinelli e Ganso; Santi Moreno, Everaldo e Kevin Serna. Técnico: Luís Zubeldía
Arbitragem
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga