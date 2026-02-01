Lelê, ex-Ceará, é anunciado pelo Pafos e vai jogar ao lado de David Luiz, ex-Fortaleza

O Pafos, do Chipre, anunciou a contratação do atacante Lelê, de 28 anos, que passou pelo Ceará em 2025.

O jogador, que pertence ao Fluminense chega ao time cipriota por empréstimo como opção de compra. O Pafos jogou recentemente a 1ª Fase da Liga dos Campeões e foi eliminado.

A equipe anunciou Lelê em seu site oficial destacando as seguintes características dele:

"Nascido em 1º de outubro de 1997, Lelê chega ao Pafos FC como um centroavante dinâmico, com um histórico comprovado de gols e experiência no futebol brasileiro competitivo. Em 2023, assinou com o Fluminense FC, atuando regularmente na primeira divisão do Brasil e contribuindo para o ataque da equipe no mais alto nível do futebol brasileiro. Mais recentemente, Lelê continuou seu desenvolvimento por meio de empréstimos, incluindo passagens por Ceará e Atlético Goianiense, no sistema de ligas do Brasileirão, onde demonstrou presença física, movimentação inteligente e uma ameaça constante na frente do gol".

Legenda: Lelê foi anunciado pelo Pafos, do Chipre Foto: Divulgação / Pafos FC

Com David Luiz

Ele jogará ao lado do zagueiro David Luiz, que ao rescindir com o Fortaleza em 2025, acertou com o Pafos e já atuou em 22 partidas, marcando 2 gols.

Assim como o zagueiro, com passagem apagada pelo Leão, Lelê também foi discreto no Ceará. Em 9 jogos, não marcou nenhum gol pelo Alvinegro, vindo emprestado do Fluminense.

Será o 4º empréstimo seguido de Lelê, que foi emprestado pelo Flu ao Volta Rendonda (2022), Ceará (2025), Atlético-GO (2025) e Pafos (2026).