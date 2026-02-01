Goleiro do Coritiba surpreende e faz gol de tiro de meta contra o Cianorte; veja

Goleiro do Coritiba, Pedro Rangel foi protagonista de um momento inusitado. O atleta fez um gol no chute de tiro de meta. Ele ainda contou com uma atrapalhada do arqueiro adversário. O lance ocorreu no duelo contra o Cianorte, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. As equipes se enfrentaram neste sábado (31). As imagens foram captadas pela TV Coxa.

A jogada ocorreu aos 41 minutos, quando as equipes empatavam sem gols. Foi então que Pedro bateu o tiro de meta, viu a bola cruzar todo o campo e quicar na frente da área. Felipe Garcia, goleiro do time adversário, até tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse no gol.

Com o gol, o primeiro de Pedro Rangel na carreira, o Coxa venceu o adversário e poderá empatar no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de fevereiro, a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

VEJA COMO FOI O LANCE: