Cerapió 2026 chega ao fim em Teresina após quatro dias de desafios

A 39ª edição do Cerapió terminou em Teresina (PI). Foram quatro dias de desafios intensos, exigindo resistência física, concentração e controle emocional. Os competidores enfrentaram trilhas longas, obstáculos técnicos e terrenos imprevisíveis. A disputa começou no dia 25 de janeiro, em Aracati, e encerrou na última sexta-feira, dia 30.

O evento abriu a temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade, nas categorias Moto Rally, Quadriciclos, UTVs e Carros, além da estreia das motos big trails. Na categoria master, o piloto Fernando Lage conquistou o quinto título.

"O carro se comportou bem e a vitória depende muito do navegador; consegui um parceiro top e o conjunto deu certo", afirmou o competidor.

Nos quadriciclos, Wescley Ferreira conquistou seu oitavo título após superar um acidente recente. "Foi uma prova de superação para mim. Estava em recuperação e nem sabia se conseguiria participar. Ganhar esse oitavo título é só satisfação", desabafou.

Nas categorias de duas rodas e quadriciclos, Washington Torres, campeão na Big Trail, celebrou a vitória em casa.

"Como todo piauiense amante do off-road, cresci vendo o Cerapió passar pela região. Era um desejo de criança que se realiza agora como campeão. É uma prova que exige preparo físico, pilotagem e, principalmente, estabilidade emocional", destacou.

UTV

1º Roberto Keller / Roberto Spessato (Santa Cruz do Sul/RS – Palotina/PR), 210 pontos

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (Recife/PE – João Pessoa/PB), 194 pontos

3º Ronaldo Sobreira Leal / Italo Bispo (Valença do Piauí/PI – Fortaleza/CE), 191 pontos

MOTORALLY

1º Carlos Estevam Pires Rebelo Neto (Teresina/PI), 214 pontos

2º Thiago Feitosa (Fortaleza/CE), 213 pontos

3º Flávio Câmara (Jaboatão dos Guararapes/PE), 180 pontos

QUADRICICLO

1º Wescley Ferreira Dutra (Fortaleza/CE), 225 pontos

2º Helio Pessoa de Carvalho Filho (Fortaleza/CE), 204 pontos

3º Clebão Gomes (Apuiarés/CE), 172 pontos

BIGTRAIL

1º Washington Torres Junior (Picos/PE), 217 pontos

2º Leonardo Reis (Fortaleza/CE), 182 pontos

3º Felipe Braga Albuquerque (Fortaleza/CE), 177 pontos

VEJA RANKING FINAL CERAPIÓ 2026 – CARROS

MASTER

1º Fernando Lage / Vitor Fleischmann (Belo Horizonte/MG – São Bento do Sul/SC), 168 pontos

2º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Carlos Eduardo Silva de Melo (Recife/PE – Recife/PE), 139 pontos

3º Adriano Santos de Freitas / Paulo Afonso Medina Junior (Fortaleza/CE – Eusébio/CE), 137 pontos

GRADUADO

1º Henrique Moraes Leme de Moura / Leonardo Gimenes Sato (São Paulo/SP – Mogi das Cruzes/SP), 149 pontos

2º Mauricio Assis / Nodge Filgueiras Martins (Recife/PE – Recife/PE), 145 pontos

3º Renato Bruno Parreiras / Lobsang Max (Belo Horizonte/MG – Juiz de Fora/MG), 138 pontos

TURISMO

1º Ângelo Roncalli Melo Alves / Eugênio Paccelli Alves Filho (Fortaleza/CE – FORTALEZA/CE), 156 pontos

2º Giancarlo Lanciotti / Ricardo Alfonso Pereira de Carvalho (Luis Eduardo Magalhães Ba/BA – Brasília/DF), 152 pontos

3º Gledson Henrique Gomes Rocha / Bruno Guedes Vidal Santos (Fortaleza/CE – Fortaleza/CE), 142 pontos

OPEN