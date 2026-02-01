Diário do Nordeste
Mozart elogia evolução do Ceará e projeta Clássico-Rei: 'Mobilização diferente'

O Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo, no encerramento da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:28)
Jogada
Legenda: O técnico Mozart elogiou a atuação do Ceará e projetou o Clássico-Rei
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O técnico Mozart elogiou a evolução do Ceará após a vitória de 4x0 contra o Horizonte neste domingo (1), no estádio Presidente Vargas.

Foi a 3ª vitória seguida do Ceará por goleada, com o treinador destacando o entrosamento mais fino entre os jogadores e as jogadas que eles criam.

"São jogadores muito técnicos, que estão se combinando, se aproximando, fazendo as jogadas, pisando na área, o que é sempre muito importante. A postura dos jogadores fez com que nos construíssemos o placar. estou muito satisfeito".

Clássico-Rei

Sobre o Clássico-Rei com o Fortaleza no domingo, ás 18 horas no Castelão, pelo encerramento da 2ª Fase, Mozart afirmou que a mobilização será diferente.

"Acredito muito me preparação e mobilização para fazer um jogo de futebol. Muito mais se tratando de um clássico. É um jogo importante para nós, por ser um clássico. Nós queremos nos consolidar na 1ª colocação geral. Vamos nos preparar, descansar os atletas, estamos ainda em fase final de preparação. Vamos aproveitar bem a semana, quem tiver desconforto provavelmente estarão disponíveis para domingo. E vamos nos preparar como um jogo deste tamanho exige. Peço um voto de confiança ao torcedor, que vá em grande número. É um jogo especial para o clube e meu primeiro clássico".

