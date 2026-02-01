Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Entenda a expulsão de Carrascal, do Flamengo, após o intervalo, pela Supercopa Rei

O jogador do Flamengo foi expulso antes do reinicio do jogo, após revisão no VAR

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:03, em 02 de Fevereiro de 2026)
Jogada
Legenda: Carrascal foi expulso na volta do intervalo após revisão do VAR
Foto: Gilvan ded Souza/Flamengo

O Flamengo foi vice-campeão da Supercopa Rei ao perder para o Corinthians por 2x0 no Mané Garrincha em Brasília. E uma decisão da arbitragem chamou a atenção antes do 2º tempo iniciar.

O meia Carrascal foi expulso antes do apito para o 2º tempo, após o árbitro Rafael Klein ser chamado pelo VAR.

O árbitro comunicou aos jogadores que um lance teria que ser revisto e não iniciou o 2º tempo. Então, ele foi ao VAR, viu a agressão do jogador do Flamengo em Breno Bidon em lance ainda no 1º tempo, e expulsou o jogador.

Pela regra, como o jogo ainda não havia reiniciado, o árbitro pode efetuar a expulsão do jogador.

No intervalo do jogo, em entrevista a Rede Globo, o jogador do Flamengo disse que não havia acontecido nada, que era lance de jogo.

