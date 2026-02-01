Análise: Ceará chega a sua 3ª goleada seguida no Estadual e afina repertório para o Clássico-Rei

O Ceará chegou a sua terceira goleada seguida no Campeonato Cearense, ao bater o Horizonte por 4x0 no PV neste domingo (1), pela 2ª rodada da 2ª Fase. A goleada classificou o Vozão com uma rodada de antecedência para a semifinal, mostrando que está sobrando no campeonato. O Vovô tem o melhor futebol do Estadual disparado, com as três goleadas seguidas - Tirol (4x1), Ferroviário (5x1) e Horizonte (4x0), e o melhor ataque: 16 gols.

Para se ter uma ideia do poder ofensivo do Ceará, o time tem o dobro de gols no segundo que mais marcou: o Fortaleza, com 8.

E o torcedor não pode nem argumentar que o nível do campeonato é baixo e que o Ceará não teve desafios difíceis, pois o Fortaleza enfrenta os mesmos adversários e não tem rendido o esperado. O contrário, tem jogado mal.

Com a classificação antecipada, o Ceará joga o Clássico-Rei para manter o tabu diante do rival e confirmar a melhor campanha geral do Campeonato.

Legenda: Pedro Henrique tem sido uma das peças que tem rendido no início de temporada Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Repertório para o Clássico

O Ceará voltou a mostrar um repertório de criação e ofensividade neste domingo no PV. Do meio pra frente, o jogo do Vovô flui, com o trio Vina, Matheus Araújo e Pedro Henrique.

O trio tem atuado muito bem na temporada, com Matheus Araújo e Vina marcando a metade dos gols da equipe na competição: 8, quatro gols de cada.

O jovem meia tem iniciado muito bem a temporada, pisando na área, enquanto Vina, além dos gols, tem dado assistências: hoje foram mais duas. Vina está muito à vontade como meia armador e distribuindo bem as jogadas, como um 10 clássico.

Além deles, Zanocelo e Lucas Lima também chegam bem ao ataque e aumentam esse repertório ofensivo. De alerta, só os gols perdidos pelo centroavante.

Outro que acrescenta a este repertório ofensivo é Juan Alano. O atacante entrou no 2º tempo e marcou um gol logo ao entrar, em chute colocado, no canto do goleiro. Ele que já tinha dado um passe primoroso para Fernandinho marcar contra o Ferroviário com poucos segundos em campo, foi decisivo de novo.

Em suma, o técnico Mozart tem cada vez mais opções ofensivas, podendo variar a cada jogo ou dependendo do cenário da partida. Ele ainda tem Matheusinho, Melk, Fernandinho como opções.

Claro que um clássico nivela, é um jogo diferente, mas o Ceará chega mais pronto que o Fortaleza para o confronto.

Alerta é o sistema defensivo

Se o setor de ataque está funcionando muito bem, a defesa ainda dá sustos e está insegura. O goleiro Bruno Ferreira precisou fazer três ótimas defesas, em lances que a defesa alvinegra falhou. Os laterais - Rafael Ramos e Fernando - ainda falham defensivamente e erram no apoio. E a zaga ainda não é segura como precisa ser. É só um ponto a corrigir.