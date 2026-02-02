Ferroviário e Floresta empatam sem gols no Domingão e chegam vivos para a última rodada

Ferroviário e Floresta empataram em 0x0 na noite desta segunda-feira (2), no encerramento da 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. As duas equipes se enfrentaram no estádio Domingão e conquistaram seu primeiro ponto na 2ª Fase.

Apesar do empate sem gols, as duas equipes tiveram chance para marcar. O Floresta acertou 3 bolas no travessão, com Celeri, Bismark e Vitinho.

Já o Ferroviário, perdeu boas chances com Jeffinho, mandando pra fora, Luan em chute de fora da área que Tiepo espalmou e Mena mandando de bicicleta pra fora.

Com o resultado, o Ferrão está em 3º do Grupo C com 1 ponto e o Verdão em 3º do Grupo D, com 1 ponto. Os dois tem chance de classificação na última rodada, já que os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais.

No sábado (7), pela última rodada da 2ª Fase, o Ferroviário recebe o Iguatu, às 16h30 no PV, enquanto o Floresta visita o Horizonte, no mesmo horário no Domingão.