Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Jogada
Legenda: Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors
Foto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (3) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3), NA NBA

  • 21h | Detroit Pistons x Denver Nuggets | League Pass
  • 21h | Washington Wizards x New York Knicks | League Pass
  • 21h | Indiana Pacers x Utah Jazz | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers | Prime Video
  • 21h30 | Miami Heat x Atlanta Hawks | League Pass
  • 22h | Dallas Mavericks x Boston Celtics | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Chicago Bulls | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Orlando Magic | League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x Philadelphia 76ers | Prime Video
  • 01h | Portland Trail Blazers x Phoenix Suns | League Pass
