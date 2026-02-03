Albacete x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na Copa do Rei em partida transmitida ao vivo no Brasil
(Atualizado às 08:49)
Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (3) na Copa do Rei, em partida válida pelas quartas de final da competição. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Albacete: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina. Técnico: Alberto González.
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; Fermín Lopez, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hansi Flick.
ALBACETE X BARCELONA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Copa do Rei
- Local: estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
- Data: 03/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
