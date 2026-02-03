Diário do Nordeste
Albacete x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na Copa do Rei em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
Jogada
Legenda: Lamine Yamal comemora gol com a camisa do Barcelona
Foto: JOSEP LAGO / AFP

Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (3) na Copa do Rei, em partida válida pelas quartas de final da competição. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Albacete: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina. Técnico: Alberto González.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; Fermín Lopez, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hansi Flick.

ALBACETE X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Copa do Rei
  • Local: estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
  • Data: 03/02/2026 (terça-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
